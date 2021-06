Hélène Buyniski est un journaliste américain et commentateur politique à RT. Suivez-la sur Twitter @ vélocirapture23 et sur Telegram

Le comté de Los Angeles a recommencé à ordonner aux résidents de porter des masques à l’intérieur, qu’ils aient été vaccinés ou non, grâce à une éruption de cas à l’autre bout du monde.

Les réprimandes professionnelles du comté de Los Angeles ont averti qu’il n’y avait aucune raison de connaître le statut vaccinal de tout le monde lorsque les autorités peuvent simplement traiter tout le monde comme s’il s’agissait d’un danger biologique. Le mieux est d’agir comme si personne n’avait eu le coup et de continuer indéfiniment les masques et la distanciation sociale – tout comme le temps devient exaspérant et les colères ne manqueront pas de s’enflammer!





Israël contraint de réimposer l’exigence de masque Covid 10 jours après y avoir mis fin au milieu d’un pic de cas







Fait intéressant, les règles du comté ne sont pas des mandats, ce qui signifie que le comté de Los Angeles n’a pas le pouvoir de les faire respecter, mais les citoyens obéissent malgré tout. Néanmoins, les résidents semblent «s’entendre pour s’entendre», faisant la queue pour éviter de causer des problèmes malgré le gouvernement de l’État et les Centers for Disease Control qui ont tous deux émis des directives contraires à celles du comté de LA. Les directives fédérales absout les personnes vaccinées dans « certains lieux publics intérieurs” d’avoir à porter des masques, tandis que les personnes non vaccinées sont toujours interdites de porter des masques à l’extérieur.

Le commentateur de YouTube, Eric Feigl-Ding, qui a un diplôme de médecine mais pas de diplômes en santé publique, s’est lui-même nommé une autorité Internet de facto sur Covid-19, armant son diplôme pour ordonner à ses collègues Angelenos, insistant « nous devons suivre le principe de précaution avec #DeltaVariant – c’est tout simplement trop contagieux« , déclarant « fugace des expositions de **seulement quelques secondes** suffit à l’infection [sic]-plus rapide que toute variante connue auparavant de COVID19. La recherche des contacts en Australie nous a donné une leçon qui donne à réfléchir. «

Feigl-Ding a évoqué une situation dans laquelle un groupe d’individus aurait attrapé la variante delta du virus à Sydney via ce qu’on appelle «exposition passagère« , lorsqu’une femme assise à l’extérieur d’un café a été déterminée à avoir été infectée par le même génome que plusieurs autres personnes qui étaient entrées et sorties du café, même si les caméras de sécurité n’ont enregistré aucun contact entre la femme âgée qui était assise à l’extérieur pour une durée indéterminée et celles à l’intérieur.

Non seulement la souche delta est devenue plus transmissible, affirme le ministère de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud, mais une autre variante – la soi-disant souche Kappa – est apparue pour infester même de parfaits inconnus avec un contact visuel.

Il a laissé entendre qu’elle avait d’une manière ou d’une autre infecté les individus qui la croisaient simplement en respirant le même air qu’eux. Rapides à tenir les barricades, les rangs habituels de grondements ont pris position en faveur de Feigl-Ding, insistant sur des individus « se faire vacciner et se masquer là où il est recommandé” – même si les Australiens étaient déjà très conformes aux masques et aux vaccins, et en laissant de côté le fait que Los Angeles est à l’autre bout du monde depuis Sydney (et que l’Australie n’autorise toujours pas ses citoyens à voyager en dehors des frontières du pays).

Los Angeles renforce en effet son régime de sécurité en réponse à la propagation de la variante delta. Alors que les récits alarmistes de Feigl-Ding d’individus attrapant le virus par simple « exposition passagère » sont difficiles à confirmer scientifiquement, le département de la santé du Queensland a confirmé la rumeur selon laquelle le virus peut être transmis beaucoup plus rapidement qu’à la même époque l’année dernière en raison de la nouvelle souche Kappa, ainsi que d’autres rumeurs garantissant de semer la peur dans le cœur des -être des voyageurs d’été. Cependant, les chiffres et les détails de Feigl-Ding ont rendu difficile la définition des détails précis de sa fable effrayante, une histoire qui est rapidement passée de « personnes en contact dans un café » à « personnes en contact lors d’une fête” pour augmenter le quotient de blâme.

Les histoires effrayantes ont fait leur travail, cependant.

🇦🇺 En Australie, 30 personnes ont assisté à une fête, UNE personne avec #DeltaVariantAfter the Party :➡️ 24 Unvaxed testé POSITIF #Delta➡️ 4 x NÉGATIF ​​testé entièrement vaxé➡️ 2 x NÉGATIF ​​testé à moitié vaxé#FaireVacciner#Faites-vous vacciner dès que possibleNous ne sommes PAS EN SÉCURITÉ jusqu’à ce que nous soyons TOUS SÉCURISÉS ! – True Blue 🇦🇺😷🐨🦘 (@SPMcKenny) 29 juin 2021

J’ai aussi fini de masquer, mais je n’ai aucun problème avec la distanciation sociale pour le reste de ma vie ! – TME (@nomoreharder20) 29 juin 2021

D’autres ont indiqué que même si le temps estival était trop chaud pour se masquer, ils avaient «pas de problème de distanciation sociale pour le reste [their] vie. «

Quelques-uns ont même invoqué la grand-mère et le grand-père maladifs toujours imminents, toujours à risque de mourir en cas de non-vaccination (peu importe que les personnes âgées soient les premières sur la liste des personnes à vacciner).

Faites-vous vacciner et masquez ceux qui ne peuvent pas être vaccinés ou complètement vaccinés. Le plus grand nombre protège le petit nombre. Nous pouvons le faire. Nous devons le faire. Ces tout nouveaux membres de la famille ont peu ou pas d’immunité contre COVID. Gma et GrGma peuvent ne pas atteindre une immunité complète même s’ils sont vaxxés. – PandaMonious (@Juniper_Rising) 29 juin 2021

Il y a deux semaines, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a annulé le mandat de masque à l’échelle de l’État de la Californie, avec des spéculations considérables selon lesquelles le gouverneur de plus en plus impopulaire avait été poussé à l’action par un effort de rappel imminent, mais aucune preuve ne le prouve. L’Organisation mondiale de la santé a mis en garde les individus contre le soi-disant «variante delta” du virus, observé pour la première fois en Inde, qui semble se propager environ 60 % plus rapidement que la souche originaire du Royaume-Uni. Près de 95% des cas observés au Royaume-Uni seraient désormais du variant delta.

