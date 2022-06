Rien ne confirme que le téléphone (1) ne sera pas disponible aux États-Unis

Nous soupçonnions déjà que ce serait le cas, mais maintenant c’est officiel – le téléphone Nothing (1) ne sera pas disponible aux États-Unis. Aucun transporteur nord-américain ne figurait sur la liste prise en charge que nous avons vue hier lorsque 100 unités en édition limitée ont été mises aux enchères. Voici ce que l’entreprise avait à dire :

« Bien que nous aimerions apporter le téléphone (1) à l’ensemble de la communauté à travers le monde, nous nous concentrons sur les marchés domestiques, y compris le Royaume-Uni et l’Europe, où nous avons de solides partenariats avec les principaux opérateurs locaux. Comme vous le savez, il faut beaucoup pour lancer un smartphone, de la prise en charge du combiné par les technologies cellulaires du pays aux partenariats avec les opérateurs et à la réglementation locale, et comme nous sommes encore une jeune marque, nous devons être stratégiques à ce sujet », n’a rien dit dans une déclaration à PCMag.











Le téléphone Rien (1)

Verizon n’autorise pas les téléphones sur son réseau qui ne figurent pas sur sa liste blanche. De même, AT&T n’active VoLTE que pour certains téléphones. Et c’est effectivement une interdiction, car sans VoLTE, votre téléphone devra passer en 3G pour passer un appel et AT&T a fermé son réseau 3G en février. T-Mobile est plus ouvert, mais il n’utilise pas toutes les mêmes bandes que les opérateurs européens, donc la couverture sera inégale.

Rien ne prévoit de lancer un smartphone aux États-Unis à l’avenir, mais il devra d’abord embarquer au moins un opérateur majeur. Le fondateur Carl Pei l’a déjà fait, le OnePlus 6 a été le premier de son ancienne société à se vendre aux États-Unis et au Canada avec le support de plusieurs opérateurs (mais pas tous).

PS. Même si certaines unités sont actuellement mises aux enchères, le lancement du téléphone Nothing (1) est prévu pour le 12 juillet.

La source