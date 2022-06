Rien ne confirme le chipset Snapdragon 778G+ pour le téléphone (1)

Le fondateur et PDG de Nothing, Carl Pei, poursuit sa campagne de teasers pour le prochain téléphone Nothing (1), fournissant des informations goutte à goutte à gauche et à droite tous les quelques jours avant l’événement de lancement du 12 juillet. Aujourd’hui, il a confirmé que l’appareil est alimenté par le SoC milieu de gamme haut de gamme Qualcomm Snapdragon 778G+.

Ce n’est en fait pas une surprise, puisqu’un prototype de téléphone Nothing (1) a été repéré sur Geekbench avec ce chipset exact il y a quelques jours, mais c’est bien d’avoir la confirmation officielle. De toute évidence, les puces haut de gamme sont devenues beaucoup plus chères ces jours-ci qu’elles ne l’étaient lorsque Pei a cofondé OnePlus il y a de nombreuses années. Le OnePlus One a pu utiliser le meilleur SoC de son époque tout en se lançant pour 100 $ de moins que la rumeur dit que le téléphone Nothing. Inflation des hashtags.

Rien ne dit que le Snapdragon 778G+ est « personnalisé » pour le téléphone (1), mais n’explique pas vraiment ce que cela signifie. C’est un trope familier que OnePlus a également utilisé dans le passé, alors ne le prenez pas trop au sérieux. Ce qui est intéressant, c’est qu’apparemment, le “+” dans “Snapdragon 778G+” vient de la prise en charge de la charge sans fil et de la charge sans fil inversée.

Rien ne dit que Qualcomm a ajouté ces fonctionnalités au SoC uniquement pour le téléphone (1), ce qui est difficile à croire mais pas impossible – jusqu’à présent, aucun autre appareil utilisant le Snapdragon 778G ou 778G+ n’offre de telles fonctions.

Carl Pei a dit beaucoup de choses sur les raisons pour lesquelles son entreprise a choisi un chipset de milieu de gamme pour son premier téléphone, y compris des choses comme “les téléphones ont atteint un point de performances suffisamment bonnes pour les tâches générales et les puces plus puissantes ont des rendements décroissants”. Assez juste, mais nous sommes sûrs qu’il aurait choisi un Snapdragon 8 Gen 1 s’il permettait toujours au téléphone Nothing (1) d’atteindre le même prix. Hélas, ce n’est pas le cas, alors Pei a opté pour la meilleure chose suivante afin de maintenir le prix bas (er). Et le reste c’est du marketing.

