Rien ne commence à prendre des inscriptions pour le téléphone (1) Mise à jour bêta d’Android 13

Rien n’indiquait auparavant qu’il n’apporterait pas Android 13 sur son téléphone (1) cette année, mais il semble maintenant qu’il change légèrement de son ton. Nous ne parlons pas d’une version complète et stable qui sera déployée pour tout le monde, mais il y aura une version bêta avant la fin de 2022.

Une bêta fermée est en fait déjà en test, mais la version ouverte arrivera vers la mi-décembre. Si vous avez le Nothing Phone (1) et que vous êtes prêt à tester cette version bêta lorsqu’elle arrivera, vous pouvez enregistrer votre intérêt sur ce site.

Comme le texte l’explique, les commentaires que vous donnerez sur la version bêta seront utilisés pour améliorer Nothing OS jusqu’au lancement officiel de la mise à jour Android 13. Cela dit, vous devez vous attendre à des bogues, des plantages et d’autres problèmes divers comme avec tout logiciel inachevé, alors sauvegardez définitivement votre téléphone avant d’installer la version bêta. Et peut-être n’essayez-vous même pas de le faire si c’est votre seul et unique appareil ?

On ne sait pas ce que ce déploiement bêta signifie pour quand nous devrions nous attendre à ce que la version finale tombe. Mais à moins que la version bêta ne ressemble plus à une version candidate, ce ne sera certainement pas cette année. Espérons qu’il arrive plus tôt en 2023, plutôt que plus tard.

