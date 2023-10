« Rien ne change » : les électeurs argentins expriment leur exaspération à l’approche des élections | Actualités électorales

Buenos Aires, Argentine – Le week-end dernier, c’était un genre de « superclásico » en Argentine, avec plus d’un type de match de haut niveau qui a capté l’attention du public.

Le même jour où les équipes de football rivales de Boca Juniors et de River Plate s’affrontaient sur le terrain, cinq géants politiques se sont également affrontés lors du premier des deux débats télévisés précédant les élections présidentielles argentines. Le premier tour de scrutin est prévu le 22 octobre.

Dimanche, l’attention s’est concentrée sur un candidat en particulier : Javier Milei, 52 ans, un économiste libertaire d’extrême droite qui a recueilli le plus de voix lors des primaires d’août, délivrant un blâme retentissant à l’establishment politique.

Avec près de 30 pour cent des voix aux primaires, il a devancé Patricia Bullrich, la candidate de la coalition de centre-droit, et Sergio Massa, le ministre de l’économie représentant la coalition de centre-gauche au pouvoir.

Alors que l’inflation annuelle atteint 124 pour cent et que la valeur de la monnaie locale baisse chaque semaine, les experts affirment que l’initiative de Milei montre le désir de quelque chose de différent parmi l’électorat argentin.

Milei s’est positionné comme l’étranger capable de réformer le système – et est ensuite devenu le candidat à battre.

Ses promesses d’abandonner le peso argentin au profit du dollar américain et de supprimer la banque centrale du pays ont alimenté sa popularité. Les sondages d’opinion continuent de le placer en première position.

Mais son programme controversé et sa personnalité publique pourraient déclencher une réaction violente. Ces derniers mois, Milei a été critiqué pour avoir critiqué le pape François, le qualifiant de « gauchiste dégoûtant », poussant à la privatisation de l’enseignement public et minimisant les horreurs survenues sous la dictature militaire argentine, de 1976 à 1983.

Al Jazeera a rencontré les électeurs après le débat pour parler des questions qui leur tenaient le plus à cœur – et des candidats qui ont retenu leur attention.

Paula Galdame, 22 ans, étudiante en obstétrique de La Plata, province de Buenos Aires

[Explaining her opposition to Milei and his criticism of abortion rights and sex education.] « Je ne voterais pas pour un homme politique qui veut mettre nos droits en danger, qui veut nous enlever beaucoup de choses que nous avons gagnées.

« Je ressens cela comme une menace parce que quelque chose de très important est en danger : le droit à l’avortement, les droits des communautés, le droit à l’éducation sexuelle.

« Je pense qu’il y a beaucoup de partis qui prennent beaucoup de libertés et diffusent de la désinformation, ce qui finit par attirer beaucoup de monde.

« Mais il y a beaucoup de choses qu’ils ne peuvent pas faire. Ainsi, même si l’intention est là ou si l’intention n’est pas mauvaise, il existe des réalités qui ne rendent tout simplement pas cela possible. Par exemple, comme la dollarisation [the process of using the US dollar as national currency]…

« Nous finissons donc par parler de choses qui ne peuvent pas arriver. »

Roberto Clavero, 66 ans, retraité et gardien de pharmacie de Buenos Aires

«La chose la plus importante que le gouvernement doit faire est de renforcer la sécurité, car il est impossible de se déplacer dans la province de Buenos Aires ou dans la capitale. Il faut davantage d’application de la loi. Et tous les gens qui vivent dans la rue : Il y a tellement de pauvreté. Ils dorment dehors et mangent dans les poubelles.

«Et puis il y a les retraités pauvres qui ont travaillé toute leur vie et qui gagnent une misère.

« Je continue à travailler parce que je dois continuer à travailler. »

David Diaz, 21 ans, livreur de nourriture de Merlo, province de Buenos Aires

«Je vote pour Milei. C’est le seul qui est différent. Depuis que je suis en vie, nous sommes toujours dans la même situation et rien ne change. Nous devons opter pour quelque chose de différent.

« [I’m worried about] inflation. Chaque jour, mon salaire vaut moins. Cela ne suffit à rien. Avant, je travaillais dans la construction, presque comme employé à temps plein, mais ce n’était pas suffisant. Le prix des choses augmenterait, mais pas mon salaire. J’ai donc dû commencer à effectuer des livraisons. Je dois me suicider en travaillant un peu plus, mais au moins je gagne assez.»

[Explaining what he likes about Milei’s economic agenda.] « Moins de subventions, moins de ministères, moins de dépenses publiques. »

Nilda Baez, 33 ans, aide-soignante de La Matanza, province de Buenos Aires

« Il y a comme ce sentiment de résignation – le mien et aussi les gens en général.

« C’est comme si, peu importe qui gagne, nous sommes dans cette situation. Il n’y a aucune certitude que l’un ou l’autre des candidats puisse réellement sortir le pays de cette situation. C’est comme : je ne veux pas de ce mec [representing the party] qui a déjà gagné pour gagner encore, et cet autre gars [Milei] me fait peur.

« Alors je choisis Bullrich, qui au moins me fait le moins peur, mais ce n’est pas comme si j’avais réellement l’espoir que quelque chose change. Du moins, pas dans un avenir proche.

Lucila Miramontes, 47 ans, assistante sociale et professeure d’université de Buenos Aires

« Je vais voter, sans aucun doute, pour Massa car il rassemble toute une trajectoire de tout un processus de reconstruction historique que nous avons traversé au cours de ces 40 années de démocratie.

« Et surtout, face à l’abîme dans lequel nous nous trouvons, je pense que c’est lui qui nous met au défi de continuer à nous reconstruire avec espoir et, surtout, les processus de mémoire, de vérité et de justice ancrés dans la perspective des droits de l’homme. .»