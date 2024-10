Rien n’a fait un téléphone qui brille dans le noir après avoir demandé aux clients ce qu’ils voulaient

Rien n’a pris un peu trop au sérieux l’aspect « communautaire » du marketing de sa marque et a demandé à ses adeptes du monde entier de co-créer une nouvelle édition de son produit phare Phone (2a) Plus. Après avoir reçu plus de 900 candidatures provenant de 47 pays, la société a couronné cinq gagnants et a travaillé avec eux pour développer l’aboutissement de leurs idées : un téléphone qui brille dans le noir.

Il s’agit du premier projet d’édition communautaire de Nothinget cela impliquait une contribution non seulement du côté du matériel, mais également du logiciel, de l’emballage et du marketing, rendant cette édition entièrement façonnée par eux. Ce sont les seuls domaines qui ont connu un changement suite à la co-création. Les spécifications et les fonctionnalités de cette version sont les mêmes que celles de l’édition originale publiée en juillet 2024. Rien n’est fier de en fait valorise l’apport de la communauté et va jusqu’à dire : « La communauté est quelque chose dont d’autres marques parlent, mais Nothing est fier de donner vie à cela à travers un lancement de produit.

L’édition co-créée pour le téléphone phare de Nothing conserve l’identité de l’entreprise, qui transparaît dans la version originale. Il s’agit du même boîtier transparent permettant aux utilisateurs de regarder les composants internes du téléphone, tels que les rubans et les vis, et des trois mêmes lumières glyphes qui éclairent l’arrière du téléphone. En plus de ces lumières, une nouvelle interface à phosphorescence éclaire faiblement le dos de sa lueur douce et subtile. Les concepteurs de l’entreprise ont expérimenté différents matériaux et couleurs pour répondre aux exigences du gagnant en matière de lueur dans le noir et ont opté pour ce matériau phosphorescent teinté de vert.

Côté logiciels, les idées gagnantes ont donné naissance à une nouvelle « Collection connectée » de six fonds d’écran impliquant des outils d’IA et du design numérique.

Le nouvel emballage du téléphone présente également une activité qui brille dans le noir. Le nouveau design comporte des éléments réfléchissants adaptés au nouveau design du téléphone. La campagne marketing de cette édition complète également les idées gagnantes et présente un slogan qui se lit comme suit : « Trouvez votre lumière. Capturez votre lumière » en mettant l’accent sur l’exploration de votre pouvoir intérieur.

L’édition communautaire Phone (2a) Plus sera disponible à l’achat sur tous les marchés à partir du 12 novembre. rien.tech pour environ 519 $ (au lieu de 399 £). Il n’y a que 1 000 unités dans cette édition, vous devez donc vous dépêcher pour vous procurer la vôtre.

Il semble que Nothing s’efforce vraiment d’impliquer davantage sa communauté dans son processus de conception. Il s’agit de son plus grand projet communautaire à ce jour et, au moment où nous parlons, il travaille au co-développement de logiciels et de contenu. En 2022, il a également introduit un nouveau rôle d’observateur du conseil communautaire, chargé de représenter ce que veulent les consommateurs au niveau des réunions du conseil d’administration.