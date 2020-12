T La dernière fois que j’étais à Workington – il y a un an maintenant pour les élections générales de 2019 – le monde, il faut à peine le dire, était très différent.

À l’époque, les pandémies relevaient de la fiction ou de l’histoire médiévale.

La plus grande nouvelle en ville ce soir-là était que cette circonscription côtière de Cumbrie – autrefois l’une des briques les plus solides du grand mur rouge du Labour – n’avait élu un député conservateur que pour la deuxième fois en plus d’un siècle.

Dans le centre de loisirs de la ville, où il a été annoncé que Mark Jenkinson avait renversé la titulaire Sue Hayman, les gens (c’est-à-dire les conservateurs) s’étreignaient sans craindre pour les systèmes respiratoires de l’autre. Le lendemain, dans le pub voisin Wetherspoon, les buveurs ont parlé de la victoire écrasante de Boris Johnson sans savoir ce qu’était une bulle sociale. Quand j’ai déposé mon histoire à partir de là, je n’étais pas obligé de commander un œuf de scotch.

Pourtant, un an et une pandémie après cette élection sismique, une chose semble sensiblement la même à Workington: les électeurs ici se sentent toujours oubliés et ignorés par l’establishment politique traditionnel.

«La plupart des gens qui boivent ici étaient des électeurs travaillistes de longue date qui sont devenus conservateurs et je ne pense pas qu’il y en ait un, jusqu’à un homme, qui n’est pas déçu maintenant», déclare aujourd’hui le propriétaire du pub Paul Scott. «Le problème, c’est que je ne pense à aucun d’entre eux, à un homme, comme le parti travailliste.

Nous bavardons, socialement distancés, dans The Grapes, l’hôtellerie juste à l’extérieur du centre-ville qu’il possède depuis 21 ans. Il l’appelle lui-même un «boozer de rue»; le genre d’endroit qui a encore une équipe de fléchettes, et affiche ses trophées dans la fenêtre. Est-ce que ses habitués parlent de politique, je demande. «Une fois qu’ils ont bu une pinte ou deux, ils commencent à», vient la réponse.

Pourquoi sont-ils déçus? «Parce qu’ils se sentent encore oubliés», dit le jeune homme de 54 ans, qui siège également à titre de conseiller indépendant au conseil d’arrondissement d’Allerdale. «Les gens ont prêté leur vote à cause du Brexit et parce qu’on leur avait promis un changement, et rien ne s’est passé. Il n’y a pas eu de mise à niveau. Les gens se sentent trompés. Nous entendons sans cesse parler de pots d’argent sans voir d’argent.

Il y a eu une crise sanitaire, je pense. «Mais cela aurait dû être utilisé pour une réinitialisation de la division nord-sud, pas comme une excuse pour retarder l’action», revient-il.

De tous les sièges du nord à devenir bleus l’année dernière, celui-ci – un endroit encore sous le choc des fermetures de son industrie sidérurgique dans les années 70 et 80 – était particulièrement totémique.

Gagner le soutien du soi-disant Workington Man – une caricature nordique; Les amateurs de rugby, la consommation de bière et le vote sur le Brexit ont été identifiés comme la clé du succès électoral. Il était blanc, de la classe ouvrière et inquiet de l’aliénation économique. Il avait passé une vie à voter pour les travaillistes. «C’est à peu près mon client moyen», déclare Scott, qui a lui-même voté pour un indépendant. «Et moi aussi si on en arrive là», ajoute-t-il après un moment de réflexion.

Paul Scott, Lee McGurk, Nicholas Degraff et Janet King (L’indépendant)

Il décrit peut-être aussi Jenkinson, le nouveau député de la région, âgé de 38 ans.

Ancien sous-traitant nucléaire – et ancien membre du syndicat – il est né et a grandi dans la région, a fait campagne pour le Brexit et, aujourd’hui, tient à souligner que, un an après le début de son travail, il a déjà mentionné sa circonscription plusieurs fois au Parlement. que son prédécesseur en cinq ans.

Quand nous parlons, il dit qu’il a remporté le siège parce que les gens ici «voulaient laisser derrière moi l’attitude malheureuse du parti travailliste, cet état d’esprit de« jamais eu dû, ne jamais obtenir de devoir ».»

Quand je mentionne que certains pensent que le nivellement promis n’est pas tenu, il souligne que la réécriture du livre vert le mois dernier – les règles de dépenses du Trésor connues depuis longtemps pour avoir un biais sudiste – conduira à davantage d’investissements dans le nord dans les années à venir.

Il mentionne également un programme d’amélioration des jonctions de 5 millions de livres sterling, bien que plus tard, Scott le rejette: «les travaux de jonction ne se nivellent pas, c’est une maintenance quotidienne».

Le plus gros tirage de Jenkinson cette fois l’an dernier était peut-être double. Premièrement, il était un Brexiteer engagé; et deuxièmement, il ne faisait pas partie d’un parti dirigé par Jeremy Corbyn.

Le premier, dans une certaine mesure, reste une question d’actualité. Workington a voté à 61% en faveur de la sortie de l’UE. Même au bord du non-accord, ces sentiments ne semblent pas avoir changé.

«Des gens comme vous disent que c’était raciste ou de l’ignorance», me dit une femme faisant ses courses de Noël, à propos des médias. « Mais ce n’était pas le cas. Pas pour moi de toute façon. D’après moi, les choses ne sont pas très bonnes ici de toute façon, alors pourquoi ne pas secouer? »

Et quant à la direction travailliste de Corbyn, elle a peut-être causé plus de dommages à long terme à la position du parti que certains ne le pensent, dit Janet King.

L’actuel maire du conseil municipal – son premier travail était d’ouvrir des toilettes publiques – s’exprime alors que nous traversons le centre principal, un endroit où les façades en verre et l’art public abondent après un réaménagement de 70 millions de livres sterling il y a 15 ans.

Elle-même est une conseillère indépendante, mais a fait campagne pour le parti travailliste lors des dernières élections.

«Le nombre de fois sur le pas de la porte, on m’a dit qu’ils ne voteraient pas pour le parti tant qu’il était à la tête, eh bien, j’ai perdu le compte», dit le responsable des finances à la retraite, âgé de 72 ans, d’un air neutre. «C’était constant. Donc, personnellement, j’ai été très heureux lorsque Sir Kier Starmer a été élu. Mais je ne suis pas sûr qu’il ait eu beaucoup d’impact ici jusqu’à présent. Il n’a pas vraiment fait impression du tout.

Une vue. «Les gens le voient comme un Reste», conclut la grand-mère de deux enfants.

Le paradoxe est que ni Johnson ni Jenkinson – un ancien membre de l’UKIP – ne semblent beaucoup mieux aimés ici.

«Un clown», c’est ainsi que Lee McGurk, un plâtrier de 30 ans, décrit ce dernier.

Sa position lors de la controverse sur les dîners scolaires gratuits semble avoir suscité une colère particulière.

Alors que le gouvernement faisait face à de vives critiques pour avoir abandonné le programme pendant les vacances de mi-mandat d’octobre – une décision qui a effectivement retiré le soutien aux familles à faible revenu au milieu d’une crise sanitaire – Jenkinson est sorti en se battant sur la question. À Workington, a-t-il déclaré, ces «colis alimentaires sont vendus ou échangés contre de la drogue».

Sûr à dire, dans la région de Cumbria, où 12 000 familles ont droit aux repas et dans une ville du tiers supérieur de la zone la plus défavorisée d’Angleterre, les commentaires n’ont pas été très applaudis.

«Un clown», répète McGurk pour faire bonne mesure, alors que nous parlons près de la place centrale de Washington Square. «Typique conservateur. Je ne sais pas ce que sont les difficultés, pas intéressé à aider les autres.

A-t-il lui-même des enfants qui ont droit à des repas scolaires gratuits? «Non, mon pote», vient la réponse. «Mais je ne suis pas si égoïste que je ne peux pas comprendre à quoi cela ressemblerait. Les gens commençaient à parler mais je ne sais pas à quoi ils s’attendaient lorsqu’ils ont voté pour les conservateurs. Plein de garçons Eton. «

Son compagnon de travail, Nicholas Degraff, 21 ans, regarde cela. «J’ai voté pour eux en fait», dit-il. « Je voulais que le Brexit soit terminé », at-il haussé les épaules. « Au moins, cela se produit maintenant. »

Une pause. «Est-ce que ça arrive?» il demande. «Je ne suis plus vraiment à la hauteur.»

Sur l’autre gros problème du jour – le coronavirus – le couple a tous deux une certaine sympathie pour le gouvernement.

Quelque 88 personnes sont mortes ici avec le virus et, bien que l’économie locale ait, dans une certaine mesure, été protégée – la fabrication et l’énergie nucléaire sont deux de ses plus grands secteurs – de grands licenciements sont à craindre lorsque le programme de congés prend fin au printemps. L’hospitalité se débat actuellement au niveau 2.

Pourtant, comme pour d’autres parties de l’ancien mur rouge que je visite, il semble que peu de blâme soit attaché à Downing Street.

«Ils auraient eu du bâton quoi qu’ils fassent», dit Degraff. «Tenez-vous-en à la fermeture, restez à l’écart. S’en tenir à bientôt, s’en tenir à ne pas y aller assez tôt. Impossible de gagner. «

Je pose des questions sur les échecs du test et de la traçabilité, le pire nombre de morts en Europe, une économie la plus durement touchée de toutes les grandes économies – et je rencontre une phrase que j’entends sans cesse: c’était une situation sans précédent.

Mark Jenkinson est annoncé vainqueur à Workington en 2019 (L’indépendant)

C’est un sentiment partagé également par l’actuel chef suppléant du Conseil d’Allerdale – bien que cela puisse ne pas être surprenant étant donné qu’il est lui-même conservateur.

Lorsque nous parlons pour la première fois au téléphone, Mike Johnson, qui dirige une entreprise de soudage, est occupé par le travail de jour. «Donne-moi une seconde», dit le joueur de 48 ans à propos des machines en arrière-plan. «Je conduis juste un chariot élévateur.»

Sa propre ascension au pouvoir des autorités locales a annoncé que la circonscription devenait bleue, comme cela se produit. Allerdale est devenu un conseil conservateur au printemps de l’année dernière après près d’une décennie de contrôle travailliste.

«Je n’ai jamais pensé voir un député conservateur ici», dit Johnson. «J’espérais – j’ai vu nos valeurs dans les valeurs des travailleurs d’ici – mais je ne pense pas que je m’y attendais jamais.