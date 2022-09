Rien, juste un ours sur une diapositive quitte Internet en plusieurs fois

La plupart des gens courent dans la direction opposée lorsqu’ils aperçoivent un ours. Bien que ces animaux noueux soient généralement des êtres paisibles, lorsqu’ils sont provoqués, ils peuvent s’avérer être votre pire cauchemar. Cependant, même si vous êtes terrifié par les ours, un regard sur cet ours brun espiègle particulier, en profiter sur une diapositive vous fera « aww ».

Un compte Twitter nommé Buitengebieden a mis en ligne la vidéo hilarante sur la plateforme de micro-blogging, entraînant les internautes dans une émeute de rire. “Juste un ours sur une diapositive…” a lu le tweet. Le clip désormais viral a recueilli 2,6 millions de vues et reçu plus de 90,4k likes.

Juste un ours sur un toboggan.. 😅 pic.twitter.com/QD4yqOwSkr — Buitengebieden (@buitengebieden) 15 septembre 2022

La vidéo de 25 secondes s’ouvre sur un énorme ours noir debout sur une plate-forme surélevée. Il a l’air amusé à la vue d’un toboggan. Avec un peu d’effort, il parvient à grimper sur le toboggan et à pas mesurés glisse sur le toboggan de l’aire de jeux comme un petit bambin curieux.

Étonnamment, l’ours parvient à atteindre la fin de la glissade et saute dans la neige.

La communauté Internet s’est moquée de l’étrange mais adorable pitrerie d’ours et a marqué sa présence dans la section des commentaires de Twitter. Alors qu’un utilisateur a affirmé que l’ours maladroit était son “animal d’âme”, un autre s’est exclamé: “Un peu décevant, il n’est pas allé wheeeeee et s’est précipité.”

Ce n’est pas la première fois que ces bêtes effrayantes sont vues en train de faire des actes extraordinaires. Dans une autre vidéo virale, des images de vidéosurveillance dans le Colorado ont enregistré le visuel d’un ours ouvrant une porte de SUV déverrouillée et entrant dans le véhicule de manière transparente.

