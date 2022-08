Rien, juste des chats faisant les choses les plus bizarres et impensables devant la caméra

Contrairement aux chiens, les chats préparent toujours des méfaits étranges. Ces félins sont connus pour se livrer à des bouffonneries bizarres avec quelques tours dans leurs manches. Les vidéos de chats font fureur en ligne, car les internautes adorent voir ces animaux réaliser des bizarreries étrangement satisfaisantes. Récemment, une vidéo de chats amusant les internautes avec leurs exploits étranges et apparemment dangereux a fait le tour.

Un compte nommé Morissa Schwartz, qui prétend être entrepreneur de profession, a partagé la vidéo hilarante sur le site de micro-blogging. “9 vies”, lit le tweet.

9 vies ! pic.twitter.com/nlKoPquDQF — Morissa Schwartz (Dr Rissy) (@MorissaSchwartz) 30 août 2022

La vidéo de 59 secondes révèle de courts extraits de différents félins exécutant des actes de casse-cou. L’une montre un chat debout devant un tigre dans une cage, sans une once de peur. Alors que le tigre essaie de renifler le chat, ce dernier parvient à effrayer le gros chat, ce qui fait reculer le tigre.

Dans les coupures de presse suivantes, les chats sont vus engagés dans un comportement erratique, l’un frappant un phoque et l’autre écrasant un crocodile. Le phoque et le crocodile semblent confus et intrigués par les actions du chat et se retirent lentement dans l’eau.

Top showsha vidéo

Choquant les utilisateurs des médias sociaux, dans le visuel suivant, un félin est vu en train de se battre courageusement contre un cobra noir géant. Le chat semblait effrayé alors qu’il cambrait le dos, regardant le reptile qui s’approchait de lui. Dès que le cobra a soulevé sa capuche et a essayé de mordre le chat, ce dernier a sifflé et a frappé le dangereux reptile avec sa patte plusieurs fois avant que le cobra n’accepte sa défaite et ne s’éloigne.

Poursuivant leur étrange conduite, les deux clips vidéo suivants dévoilaient un chat occupé à jouer avec un lion dans une cage tandis que l’autre prouvait sa vaillance en chassant un énorme ours noir, courant après l’énorme bête alors que ce dernier sautait de la clôture et s’enfuit dans la forêt.

Ces incroyables vidéos de chats ont attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux et ils ont réagi aux félins, louant leur courage. Alors qu’un utilisateur a commenté: “Les chats sont courageux”, un autre a noté: “Les chats sont comme des lions sans peur.”

@Mickey_Koh Les chats sont courageux – Poste de Ragna (@Ragnapost) 30 août 2022

Les chats sont comme des lions sans peur – Amir Hagrass (@AmirHagrass) 30 août 2022

Ce n’est pas la première fois que les internautes surprennent des chats en train de faire les actes les plus originaux. Dans un autre cas, un chat a été vu étancher sa soif en buvant de l’eau d’un refroidisseur d’eau.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici