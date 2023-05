Rien en Grande-Bretagne ne fonctionne plus correctement – il suffit de regarder Big Ben

Je suis désolé d’avoir l’air si déprimant, mais rien dans ce pays ne fonctionne correctement. Même Big Ben s’est cassé.

Ils viennent de dépenser 80 millions de nos livres pour restaurer le monument le plus célèbre de Grande-Bretagne.

Malgré les rénovations coûteuses, Big Ben a du mal à lire l’heure Crédit : Getty

Et elle est maintenant aussi fiable qu’une Austin Allegro de 1973.

Ensuite, vous avez le NHS, qui est fantastique si vous voulez être adressé par le pronom correct, mais il est indéniable que c’est à peu près inutile si vous avez besoin d’un médecin.

Et vous ne pouvez parler à une infirmière que si vous parlez couramment le letton.

La police? Ne me lancez pas. Si vous vous faites poignarder, ils ne seront intéressés que si cela s’est produit dans une voie de bus.

Et si vous êtes cambriolé, ils vous mettront en attente jusqu’à la fin des temps.

Ce qui, selon Big Ben, arrive une fois tous les trois ou quatre jours.

Mais c’est surtout le système de transport qui fait fléchir mes épaules, parce que c’est juste sans espoir.

Début avril, des ingénieurs ont remarqué qu’un pont ferroviaire sur la Tamise dans l’Oxfordshire devenait un peu bancal.

Ils ont donc imposé une limite de vitesse de 5 mph aux quelques trains qui circulaient en raison de l’action revendicative des conducteurs.

Il s’est alors avéré que 5 mph était encore trop rapide, ils ont donc annoncé que la ligne serait fermée pendant que les réparations étaient effectuées.

Maintenant, à l’époque où la Grande-Bretagne fonctionnait, cela n’aurait pas pris très longtemps.

Lorsque les ingénieurs ont dû réduire l’écartement sur la ligne de Londres à Bristol, ils ont fait tout le travail en une nuit. Un!! Pas un seul train n’a dû être annulé.

Mais pour réparer un pont en 2023, il leur faut trois mois. À moins que ce ne soit Hammersmith Bridge à Londres qui, pour des raisons que personne ne comprend, ne peut être réparé du tout.

Hammersmith Bridge est un problème qui ne peut apparemment pas être résolu du tout Crédit : Getty

Donc si je dois aller à Londres, je dois utiliser la voiture.

Ce qui est délicat, car il s’agit de contourner le périphérique d’Oxford, actuellement en cours de transformation en voie réservée aux bus. Le trafic est terrible.

Et je ne peux pas le rater en passant par le centre-ville car Oxford est tenu par des fous qui pensent que la voiture est plus dangereuse qu’un missile nucléaire.

Alors ils ont mis des pots de fleurs au milieu de chaque rue.

Cela signifie que pour me rendre à Londres, je dois emprunter des routes de campagne où poussent de l’herbe au milieu et il y a des panneaux indiquant « il y a des sorcières ».

Je n’en ai pas encore vu, mais je parie qu’il y a aussi des bandits de grand chemin, cachés dans les buissons avec leurs mousquets à silex.

Et comme je patauge, au moyen-âge, à 4 mph, je ne peux m’empêcher de me demander comment les pouvoirs en place peuvent permettre que la route et la voie ferrée soient fermées en même temps.

Quelqu’un a dû donner son accord et il est difficile de croire qu’il n’est pas en prison. Parce que c’est là qu’il appartient.

C’est peut-être parce que les prisons ne fonctionnent pas non plus.

Battre une interdiction de la bière

J’ai passé les deux dernières semaines en Mauritanie et ça va.

Je ne savais pas non plus où c’était, jusqu’à ce que j’y arrive.

Je ne savais pas non plus que cette vaste dalle désertique d’Afrique de l’Ouest était sèche. Dans les deux sens du mot.

Il y a une interdiction stricte de l’alcool en Mauritanie Crédit : Getty

Il pleut très rarement et l’interdiction d’alcool est strictement appliquée.

Ce qui est gênant quand vous avez travaillé toute la journée à 50 degrés Celsius et que vous voulez vraiment vous asseoir après avec une bière.

Heureusement cependant, de nombreuses années de voyages intensifs m’ont appris qu’il existe une chaîne de licences hors licence dans chaque capitale du monde – même les plus sèches – où vous pouvez toujours prendre un verre. On les appelle les ambassades britanniques.

La carte de membre est un passeport britannique et vous pouvez amener deux invités, même s’il s’agit de James May et de Richard Hammond.

Et c’est ainsi que nous avons regardé le couronnement avec notre homme à Nouakchott, tout en soupant plusieurs pintes rafraîchissantes de délicieuse bière bien fraîche.

KALEB COOPER, mon directeur de ferme qui n’a pas beaucoup voyagé, s’est rendu à Londres pour la deuxième fois de sa vie cette semaine seulement.

Il a rencontré sa toute première porte tournante qu’il a décrite, après quelques circuits, comme « incroyable ».

Kaleb Cooper s’est rendu à Downing Street pour rencontrer le Premier ministre Rishi Sunak Crédit : SIMON DAWSON/No10/UNPIXS

Et puis il est allé à Downing Street pour rencontrer Rishi Sunak.

« Je ne pouvais pas refuser ça » dit-il, tout excité. « Je n’ai que 24 ans et j’ai été invité à rencontrer le président. »

L’art prend le pipi

COMME la plupart des gens normaux, je déteste les galeries d’art.

Mais pour une raison insondable, je suis allé au Design Museum de Londres cette semaine où il y avait une exposition de quelqu’un appelé Mr Wee Wee.

Ce n’est pas son vrai nom mais c’est quelque chose comme ça.

La plupart du temps, son spectacle consistait en d’énormes tapis, dont l’un était fait de morceaux de théières cassées. Et un autre d’un million de pièces de Lego.

Pouvez-vous imaginer marcher dessus au milieu de la nuit ?

Et aussi, pouvez-vous imaginer à quel point vous devez être stupide pour regarder ce qui est essentiellement le sol de la chambre d’un enfant de huit ans et dire: «Oui, M. Wee Wee. C’est de l’art et nous serions heureux de faire payer les gens pour le regarder ».

Au fil des ans, j’ai parfois été poursuivi par un essaim de paparazzis, et ce n’était même pas effrayant à distance car il ne m’a fallu qu’une seconde environ pour comprendre comment je pouvais les secouer.

Je montais simplement sur un vélo et me dirigeais vers la ruelle étroite la plus proche.

Selfridges est l’endroit idéal pour se cacher des paparazzi Crédit : PA

Et s’ils utilisaient des scooters, ou s’il n’y avait pas de vélo à portée de main, je me dirigerais vers le grand magasin Selfridges, qui compte environ 200 portes.

Et ils n’auraient aucune idée de laquelle je serais sortie.

La misère motrice de Khan

J’ai REÇU des nouvelles cette semaine d’un gars dont la Ford Focus 2002 n’est pas conforme aux nouvelles réglementations sur les faibles émissions de Londres.

Il allait le mettre au rebut. Mais au lieu de cela, il l’a enregistré au nom du maire de Londres, Sadiq Khan, et continuera à rouler jusqu’à ce que M. Khan vienne le chercher.

Un Londonien a un moyen astucieux d’échapper aux accusations de Sadiq Khan Crédit : Getty

Il prétend que c’est tout à fait légal et qu’il a peut-être raison, car le propriétaire d’une voiture n’a pas besoin d’être la même personne que le détenteur enregistré.

Il se pourrait bien que bientôt, M. Khan découvre qu’il a soudainement plus de vieilles voitures que le Musée national de l’automobile de Beaulieu.

Biden veut battre la dette américaine

L’AMÉRIQUE est sur le point de faire faillite.

Il doit actuellement 31 billions de dollars (25 billions de livres sterling) et ses emprunts sont supérieurs à la valeur de l’ensemble du pays.

L’Amérique est sur le point de faire faillite

Pour tenter de remédier à la situation, les économistes et les poids lourds politiques du pays ont décidé qu’ils devaient distraire le vieil imbécile de la Maison Blanche.

Ils firent donc le tour du bureau ovale et, pendant que son infirmière allait chercher une nouvelle couche, ils parlèrent dans son trompette, lui disant qu’il se rendait à une réunion importante en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

« Ce sera génial », ont-ils crié. « Tu l’adoreras. »

Mais maintenant, il refuse d’y aller, disant que la situation financière est si mauvaise qu’il doit rester à la maison.

« Wstrefheignphlampos ze carruthertheruther », a-t-il annoncé devant une salle pleine de monde, qui sont maintenant dans le désespoir total.