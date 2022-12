Rien du téléphone 1 ne se dirige vers les États-Unis, mais uniquement pour le programme de test Android 13

La Rien Téléphone 1 lancé plus tôt cette année comme un prix abordable iPhone SE-appareil 5G rival avec un design LED accrocheur, mais il n’était disponible qu’en Europe et au Royaume-Uni. Maintenant, le téléphone arrive aux États-Unis, bien que dans le cadre d’un programme de test interne, alors ne vous attendez pas à ce qu’il orne les étagères des magasins pour l’instant.

Le Nothing Phone 1 arrivera sur les côtes américaines en tant que “programme de test” pour le Nothing OS 1.5 Beta, la version personnalisée d’Android 13 par la société, PDG Carl Pei a tweeté. On ne sait pas comment les gens pourront demander un Nothing Phone 1 ou s’ils peuvent l’acheter ou le conserver au-delà de la phase de test. Rien n’a répondu à une demande de commentaire au moment de la publication.

Malgré le lancement du téléphone en dehors de l’Amérique, Pei, qui a cofondé OnePlus avant de partir pour barre Rien, avait réitéré son intérêt à amener le téléphone sur le marché américain. Rien n’avait été dans les premières conversations avec les opérateurs américains pour lancer le Nothing Phone 1 aux États-Unis, mais la société avait besoin de plus de temps et de support technique pour configurer les ajustements logiciels requis par les opérateurs, Pei a déclaré à CNBC plus tôt ce mois-ci. Ces premières discussions pourraient conduire au lancement d’un futur appareil aux États-Unis, a-t-il déclaré.

Il n’est pas clair si cette phase de test sera liée à ces négociations avec les transporteurs.