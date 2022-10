Rien d’oreille (bâton) n’arrive à 99 $ mais manque d’oreille clé (1)

Après le Phone (1), Nothing dévoile son troisième produit, et c’est un retour à l’audio. L’Ear ​​(Stick) coûte 99 $ / 99 £, mais n’obtient pas deux des principales caractéristiques des écouteurs sans fil Ear (1) existants de la société.

Allons droit au but : l’oreille (Stick) manque à la fois de suppression active du bruit (ANC) et de charge sans fil. Les deux sont disponibles sur l’autre paire de véritables écouteurs sans fil de Nothing.

Il y a des raisons logiques à ces fonctionnalités absentes, car l’oreille (bâton) a une conception « à moitié » qui n’est pas bien adaptée à la suppression du bruit et la conception du boîtier rend la charge sans fil difficile à intégrer.

L’oreille (Stick) semble être une autre paire décente de véritables écouteurs sans fil économiques malgré l’absence d’ANC et de charge sans fil. En fait, ils sont même meilleurs que l’oreille (1) à certains égards.

Cependant – et c’est là que les choses se compliquent un peu – l’oreille (1) vient de recevoir une hausse de prix de 99 $ à 149 $ aux États-Unis, et Tech Advisor a été informé qu’ils “pourraient bien augmenter de prix avant la fin de 2022, » au Royaume-Uni et en Europe aussi.

Une fois que cela se produit, il laisse l’Ear (Stick) comme la version la plus abordable partout. Rien PDG et fondateur Carl Pei blâmé la hausse des prix sur “une augmentation des coûts”, et bien que cela puisse sembler être une stratégie pour séparer les deux paires de bourgeons, d’autres marques, dont Apple, augmentent également les prix.

Rien

Pourtant, rien ne dit qu’ils s’adressent toujours à un public similaire à l’oreille (1) et offrent en fait “notre expérience sonore la plus avancée à ce jour”, selon Pei.

Cela est en grande partie dû aux haut-parleurs personnalisés de 12,6 mm à l’intérieur – c’est 1 mm plus grand que l’oreille (1) – qui, selon Rien, sont “suffisamment grands pour offrir des profondeurs riches, des aigus clairs et des détails audacieux, tout en étant suffisamment petits pour un ajustement confortable”.

Il existe également une fonction appelée Bass Lock où une tonalité est jouée pour analyser la forme de votre conduit auditif et l’ajustement des oreillettes pour déterminer la quantité de basses perdues. Celle-ci est alors automatiquement récupérée en ajustant la courbe d’égalisation.

Cet ajustement « à moitié intégré » signifie qu’il n’y a pas d’embouts auriculaires traditionnels pour créer un joint acoustique. Ce n’est pas quelque chose de nouveau dans l’industrie – voir les Samsung Galaxy Buds Live, par exemple – mais devrait offrir un ajustement confortable à certains utilisateurs, surtout si, comme moi, vous avez de petits conduits auditifs.

Rien ne dit que les Ear (Stick) ont été testés sur plus de 100 personnes pour parfaire l’ajustement aux différentes formes d’oreilles. Pour plus de confort, les écouteurs sont légèrement plus légers que l’oreille (1) à 4,4 g chacun (au lieu de 4,7 g) et portent désormais un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP54, plutôt qu’IPX4 auparavant.

Ils ont également des « commandes de presse » sur la tige de chaque écouteur que vous pincez essentiellement pour activer – y compris appuyez et maintenez enfoncé pour des choses comme le volume – et rien ne dit que cela fonctionne même lorsque vos doigts sont mouillés, ce qui est quelque chose que l’oreille (1)’ s commandes tactiles lutté avec.

Rien

Les bourgeons eux-mêmes ne peuvent présenter que de subtiles différences de conception, mais le cas est totalement différent. C’est un long tube, rappelant délibérément un étui à rouge à lèvres (mais pas aussi directement que le rouge à lèvres FreeBuds de Huawei), et a un design rotatif qui peut être actionné d’une seule main pour révéler les écouteurs comme une porte tournante. Pendant ce temps, l’extrémité rouge abrite un port USB-C pour le chargement et un bouton d’appairage caché.

La durée de vie de la batterie est un peu plus courte que celle de l’oreille (1), à sept heures dans les écouteurs et 22 heures supplémentaires à partir du boîtier. Une charge de 10 minutes vous donnera deux heures de lecture.

L’oreille (Stick) fonctionne mieux avec Nothing’s Phone (1), où les paramètres sont intégrés au système d’exploitation et il existe un mode exclusif à faible latence. Cependant, les utilisateurs d’autres téléphones Android et iPhones peuvent utiliser la nouvelle application Nothing X pour accéder à la plupart des commandes.

Si vous souhaitez vous procurer le Nothing Ear (Stick), les nouveaux écouteurs sans fil seront mis en vente le 4 novembre dans plus de 40 pays (y compris les États-Unis, contrairement au téléphone de l’entreprise) à partir du boutique officielle.

Ils sont au prix de 99 $ / 99 £ / 119 € et au Royaume-Uni, vous pouvez les acheter chez Smartech chez Selfridges, O2Mode brune, John lewis et Farfetch.