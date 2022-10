Rien d’oreille (bâton) annoncé avec boîtier cylindrique et jusqu’à 29 heures d’autonomie

Nothing a annoncé aujourd’hui son deuxième produit audio avec les écouteurs sans fil Ear (stick). Ceux-ci apportent une conception semi-intra-auriculaire (c’est-à-dire sans embouts en silicone), des pilotes de 12,6 mm et jusqu’à 29 heures d’autonomie avec le boîtier de charge. Le design du boîtier cylindrique s’inspire des silhouettes de rouge à lèvres et est à nouveau transparent pour mettre en valeur les bourgeons lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Vous ouvrez le boîtier avec une torsion pour accéder aux bourgeons.

Il n’y a pas de suppression active du bruit (ANC) sur l’oreille (bâton), bien que vous obteniez la technologie Clear Voice qui exploite les 3 microphones de chaque écouteur pour les appels à l’épreuve du vent et de la foule. Les écouteurs sont livrés avec des commandes tactiles pour la lecture, la pause, le saut, l’assistance vocale et le contrôle du volume.











Rien Oreille (bâton)

Rien n’apporte également Bass Lock qui ajuste dynamiquement les basses à votre environnement. Les nouveaux bourgeons sont IP54 résistants à l’eau et à la poussière et offrent jusqu’à 7 heures de lecture sur une seule charge qui s’étend jusqu’à 29 heures avec le boîtier de charge. Ils sont compatibles Fast Pair avec les appareils Android. Rien ne prétend que ces écouteurs peuvent être portés toute la journée grâce à leur design ergonomique.

Il existe plusieurs fonctionnalités spéciales lorsqu’il est associé à Nothing Phone (1), notamment des commandes gestuelles personnalisables, des réglages de paramètres d’égalisation et une fonction Find My Earbuds, tous accessibles via la bascule de paramètres rapides de Phone (1). Les autres appareils Android et iOS devront télécharger l’application Nothing X pour accéder aux fonctionnalités susmentionnées.

Le prix de Nothign Ear (bâton) est fixé à 99 $ / 119 € / 99 £ qui correspond au PDSF original du Nothing Ear (1), bien que ce produit ait récemment subi une hausse de prix de 50 % et se vende au prix de 150 $ à ce jour.

Nothing Ear (stick) sera disponible dans plus de 40 pays à partir du 4 novembre via rien.tech et les détaillants partenaires. Rien n’offre une remise de 10% aux premiers acheteurs jusqu’au 30 novembre.