Rien d’oreille (1) pour avoir une autonomie de 24 heures avec ANC activé

Rien ne lance son oreille (1) Les écouteurs TWS mardi prochain, et Carl Pei, le PDG de l’entreprise, a révélé quelques détails juteux dans une interview exclusive avec CNET. Les appareils audio portables seront livrés avec un boîtier semi-transparent doté d’une batterie de 570 mAh et prenant en charge la charge rapide filaire, ainsi que le sans fil.

L’autonomie de la batterie sera suffisante pour 24 heures de musique avec ANC ou 36 heures sans suppression du bruit, et une charge rapide de 10 minutes suffira pour 6 à 8 heures de lecture.

L’étui et les écouteurs auront des éléments transparents, et Pei a révélé lors de l’interview qu’il était extrêmement difficile d’y parvenir. Les accessoires ont besoin de toutes sortes de microphones, de piles, d’un module Bluetooth et de diverses antennes pour fonctionner correctement, et ils apportent un défi supplémentaire lorsqu’ils doivent être rangés pour être jolis.

La raison pour laquelle rien ne va pour les écouteurs TWS en tant que premier produit, c’est parce qu’il s’attend à ce que ce marché continue de croître. La conception transparente est la tentative de l’entreprise de se démarquer dans une foule d’écouteurs principalement blancs avec des tiges, notamment Apple, Huawei, Xiaomi, Realme et autres.

L’oreille Nothing (1) est déjà en cours de fabrication, a confirmé Pei. Il a déclaré qu’un autre produit devrait sortir d’ici la fin de l’année, mais n’a révélé aucun autre détail.

