Rien d’oreille (1) officiellement lancé, disponible le 31 juillet

Basé au Royaume-Uni, Nothing a lancé aujourd’hui son premier produit. L’oreille (1) est une paire d’écouteurs véritablement sans fil avec des fonctionnalités telles que la suppression active du bruit, le chargement sans fil et la résistance à l’eau.

L’oreille Nothing (1) présente un design transparent unique, l’étui de charge et les écouteurs étant en plastique transparent. Le plastique transparent permet de voir à travers une partie du boîtier et également de jeter un coup d’œil à l’intérieur des écouteurs sans fil.

Les écouteurs ne pèsent que 4,7 g par écouteur. La chambre de 0,34 cm3 a un seul pilote dynamique de 11,6 mm. L’oreille (1) prend en charge la connectivité Bluetooth 5.2 avec les codecs SBC et AAC. Chaque écouteur comporte également des gestes tactiles pour contrôler les modes de lecture et ANC.

Les écouteurs peuvent être couplés avec des appareils iOS et Android et une application est disponible pour contrôler des fonctionnalités telles que les gestes tactiles, ANC, EQ et pour mettre à jour le logiciel.

L’ANC sur l’oreille (1) a deux niveaux d’annulation de bruit. Il existe également un mode de transparence lorsque vous souhaitez pouvoir entendre votre environnement sans retirer les écouteurs. Alternativement, vous pouvez simplement désactiver complètement l’ANC et profiter d’une plus longue durée de vie de la batterie.

L’oreille (1) a une autonomie revendiquée de 4 heures en lecture continue avec ANC activé, mais peut aller jusqu’à 5,7 heures avec ANC désactivé. Le boîtier de charge peut fournir jusqu’à 34 heures de temps de jeu au total. L’étui peut être chargé avec un câble USB-C ou sans fil avec un chargeur certifié Qi.

L’oreille Nothing (1) est au prix de 99 $ / 99 € / 99 £ / 5 999 INR et sera disponible dans 45 pays, dont les États-Unis, l’Europe, le Royaume-Uni et l’Inde. Ils seront disponibles sur le site Web de Nothing en quantités limitées à partir du 31 juillet avec une disponibilité plus large à partir du 17 août.

Rien n’a été lancé par Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, avec le financement de Tony Fadell (ex-Apple, Nest), Kevin Lin (Twitch), Steve Huffman (Reddit), Casey Neistat (YouTuber) et Google Ventures, entre autres . Teenage Engineering est un partenaire fondateur et l’un des principaux moteurs du développement de l’oreille (1).