Rien d’oreille (1) ne sera 20% moins cher en Inde

Rien n’a révélé que l’oreille (1) sera au prix de 99 € / 99 £ / 99 $, mais certains marchés l’obtiendront encore moins cher que cela. Les prochains écouteurs avec ANC seront vendus en Inde pour 5 999 INR, soit environ 80 $, a déclaré Manu Sharma – vice-président et directeur général de Nothing.

Le directeur de l’entreprise a participé à une longue interview avec le YouTuber Technical Guruji, où il a expliqué que le prix agressif est tellement bon que rien ne peut cibler une clientèle plus large dans le pays asiatique.

Des calculs rapides montrent que le prix est 20% moins cher que celui américain et même plus que les prix européens et britanniques où les appareils sont traditionnellement plus chers en raison des tarifs.

Plus tard, dans un communiqué de presse que nous avons reçu, Sharma a confirmé que les écouteurs seront vendus sur Flipkart, ce qui n’est pas surprenant – la société de technologie a déjà confirmé que les ventes de l’oreille (1) seront principalement en ligne.

La société publie toujours principalement des teasers sur le son et l’apparence des écouteurs. La fiche technique complète et les dates de disponibilité réelles seront dévoilées le 27 juillet à 14h00 BST (18h30 IST).