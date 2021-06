Rien d’oreille (1) Les bourgeons TWS arriveront le 27 juillet

Carl Pei, co-fondateur de OnePlus et responsable de la société de technologie Nothing, va annoncer les écouteurs sans fil Nothing ear (1) le 27 juillet. La date a été confirmée dans un communiqué de presse qui donnait peu d’indices pour le produit à venir.

Le nouveau produit est soutenu par GV et des investisseurs comme Tony Fadell (inventeur de l’iPod) et Casey Neistat (créateur chez YouTube), le message aux médias lu. La mission de Nothing est apparemment de « supprimer les barrières entre les personnes et la technologie pour créer un avenir numérique sans couture », quoi que cela signifie.

Jusqu’à présent, nous ne savons pratiquement rien sur ces nouveaux écouteurs. Ils n’auront rien pour les fils et les câbles, mais j’espère que la batterie et le look seront quelque chose. Ils seront vendus par Smartech dans la boutique hors ligne et le site Web de Selfridges, et il semble que nous n’obtiendrons rien pour un prix jusqu’à ce que l’événement de lancement soit terminé.