« Rien d’extraordinaire ici », dit un intervenant

Dans la mise à jour des commentaires de cette semaine, les lecteurs discutent d’un gratte-ciel résidentiel du centre-ville de Manhattan créé par Rafael Viñoly Architects en utilisant une « approche non conventionnelle ».

Le Greenwich est un gratte-ciel de 274 mètres de haut et de 88 étages contenant 272 résidences, composé d’une tour de verre aux coins incurvés avec deux supports structurels en forme de I traversant le centre de la tour.

« Le monde avait-il vraiment besoin d’un autre gratte-ciel élancé recouvert de verre ? »

Les commentateurs n’ont pas été convaincus par « l’approche non conventionnelle » apparente du studio en matière de conception.

« Une approche ‘non conventionnelle’ consisterait à ne pas construire un très grand gratte-ciel recouvert en grande partie de verre – rien d’extraordinaire ici », a déclaré L’architecte discret dans un commentaire qui a été voté 10 fois.

Ken Steffes a souligné que « ce bâtiment semble en fait très conventionnel et similaire à la plupart des autres structures carrées en miroir de la ville ».

« Non conventionnel ? Ils nous harcèlent », a convenu Jb.

Souji était moins découragé, disant « Je dois leur dire qu’il a l’air élégant et qu’il a d’excellentes finitions », mais a réfléchi « le monde a-t-il vraiment besoin d’un autre gratte-ciel mince recouvert de verre? »

Commentateur Hvck a également fait un petit compliment en écrivant « Je l’aime vraiment, mais cela me rappelle une clé USB géante – une très belle clé USB cependant ».

« Un hangar industriel en métal – quelle élévation pour l’esprit ! »

Les lecteurs n’ont pas été inspirés par l’église Lighthouse du studio d’architecture ShedKM à Merseyside, au Royaume-Uni, avec une façade transparente conçue pour briller la nuit. Plusieurs commentateurs pensaient que la structure ressemblait plus à un supermarché ou à un entrepôt industriel qu’à une église.

« Qu’est-il arrivé à l’époque où les églises étaient des espaces joyeux, mystiques et ecclésiastiques célébrant les sommets de la conception humaine et de l’ingénierie architecturale ? » reflété Tami. « On dirait un entrepôt-supermarché Aldi reconverti », ont-ils poursuivi.

Ken Steffes pensait que « cette structure semble fonctionnelle – une bonne conception intègre forme et fonction ». Ils ont appelé l’église « un entrepôt ou une future épicerie – de nature utilitaire ».

« S’il s’agissait d’un entrepôt, d’une unité industrielle légère ou d’un supermarché bon marché, ce serait tout à fait moyen – en tant qu’église, c’est vraiment déprimant », a déclaré L’architecte discret.

Le commentateur Ogmb l’a comparé à une autre chaîne de supermarchés populaire, écrivant « cela ressemble à un Tesco ». Entre-temps, Quoi qu’il en soit a plaisanté « un hangar industriel en métal – comme c’est exaltant pour l’esprit! »

Cependant, Dougal a pris la parole pour défendre l’église en écrivant « J’y suis allé et j’ai bien aimé ça – pas triste du tout mais vraiment un endroit plutôt heureux ! »

« Très belle maison utilisant des matériaux simples et une construction à la Eames »

Cette semaine, un pavillon de vacances en Nouvelle-Zélande, que DCA Architects of Transformation a enveloppé dans une peau translucide de panneaux de polycarbonate, a également suscité de nombreux débats dans la section commentaires de cette semaine.

L’architecte discret admiré « la simplicité de la forme et l’utilisation de structures et de matériaux industriels/agricoles qui semblent appropriés dans ce contexte rural – bravo ! »

« Très belle maison utilisant des matériaux simples et une construction à la Eames », a salué Joaquín.

Cependant, tous les commentateurs n’étaient pas aussi enthousiastes. « Est-ce que j’ai raté quelque chose ? » je me suis demandé Glisseravant de demander « pourquoi diable quelqu’un voudrait-il construire dans un endroit aussi paradisiaque, puis masquer la vue? »

« La maison ressemble à une unité de stockage sans fenêtre et sans charme », a reconnu Soujisuggérant que cela « semble étranger dans ce contexte ».

