Les experts disent que les ingrédients du vaccin COVID-19 développé par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, qui a été autorisé vendredi par la Food and Drug Administration américaine, semblent assez standard pour un vaccin.

Dans une lettre à la FDA, Pfizer a répertorié les ingrédients de son vaccin. Ils peuvent être organisés en quatre catégories de base:

Ingrédient actif

30 mcg d’un ARN messager nucléosidique (modRNA) codant pour la glycoprotéine de pointe virale (S) du SARS-CoV-2.

Les graisses

lipides (0,43 mg (4-hydroxybutyl) azanediyl) bis (hexane-6,1-diyl) bis (2-hexyldécanoate), 0,05 mg 2[(polyethylene glycol)-2000]-N, N-ditétradécylacétamide, 0,09 mg de 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphocholine et 0,2 mg de cholestérol)

Sels

0,01 mg de chlorure de potassium

0,01 mg de phosphate de potassium monobasique

0,36 mg de chlorure de sodium

0,07 mg de phosphate de sodium dibasique dihydraté

Sucre

«Rien de bien surprenant là-bas», a déclaré le Dr Matthew Heinz, un hospitaliste basé à Tucson, en Arizona. «C’est une façon normale d’emballer des médicaments pour les gens.»

Le seul ingrédient actif du vaccin est l’ARN messager codant pour le pic viral du SRAS-CoV-2. Cela décrit l’ARNm modifié qui contient le code des cellules pour rendre la protéine de pointe spécifique au virus qui aidera à créer des anticorps pour l’attaquer.

L’ingrédient clé suivant sur la liste est la molécule lipidique, une petite boule de graisse, qui contient quatre composants. Certains composants, comme le cholestérol, sont naturels pour le corps. D’autres composants, comme le polyéthylène glycol (PEG), ne le sont pas.

Le PEG est utilisé dans une gamme de produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires, selon FullFact.org, une organisation caritative et à but non lucratif enregistrée d’Angleterre qui vérifie et démystifie les allégations fausses ou trompeuses.

Il y a eu de rares cas de réactions allergiques à des produits à fortes concentrations de PEG, tels que certains laxatifs couramment utilisés, mais le vaccin Pfizer contient une infime quantité de la substance – juste assez pour maintenir l’intégrité de la molécule lipidique.

Heinz a déclaré que s’il y avait une partie du vaccin qui pouvait déclencher une réaction allergique légère, cela pourrait être l’un des composants gras, mais c’est très rare.

«Nous parlons d’un certain nombre de réactions relativement légères sur lesquelles vous pouvez compter d’une seule main» sur des dizaines de milliers de personnes participant à l’étude, a-t-il déclaré.

La molécule lipidique protège l’ARNm. Sans cela, l’ARNm serait décomposé à l’intérieur du corps avant de délivrer le code génétique à la cellule. Cette boule protectrice de graisse est très fragile, c’est pourquoi les vaccins doivent être conservés à des températures inférieures à zéro avec de la glace sèche ou un congélateur spécial jusqu’à cinq jours avant utilisation.

La liste des sels peut sembler être des produits chimiques compliqués, mais Heinz a déclaré qu’il s’agissait de variantes de sel naturelles pour le corps qui maintiennent le pH – l’acidité ou la basicité d’une solution – équilibré. La combinaison de ces sels aide le corps à absorber la solution et protège la molécule grasse et l’ARNm.

« C’est juste une chimie assez basique », a déclaré Heinz.

Le sucre protège le vaccin pendant la congélation. Le saccharose est une molécule de glucose qui a un goût sucré et stabilise le vaccin en dessous de zéroles températures.

Avant que le vaccin ne soit injecté dans le bras d’un patient, les prestataires de soins de santé ajoutent 2,16 mg supplémentaires de chlorure de sodium par dose. Le sel supplémentaire est destiné à équilibrer davantage le pH juste avant l’injection.

«C’est beaucoup de science. Ces vaccins demandent beaucoup de travail », a déclaré Heinz. Mais « les gens ne devraient en aucun cas être préoccupés ou dérangés par cette liste (d’ingrédients). »

