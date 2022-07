Rien de téléphone (1) ressemble beaucoup à tout le reste

Après un an et demi de rumeurs, de taquineries et de battage médiatique, le premier téléphone de Nothing est enfin, officiellement, quelque chose.

La petite start-up, lancée il y a moins de deux ans par l’ancien co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, a officiellement dévoilé le Nothing Phone (1) dans son intégralité aujourd’hui à son siège londonien.

Le voyage a été long jusqu’à présent, avec l’excitation des fans alimentée par les taquineries sur Twitter, les achats de brevets et les indices cryptés – à la fois de la société et de Pei lui-même. Et après quelques jours d’utilisation, malgré toute l’accumulation, il s’avère que le téléphone (1) n’est qu’un autre téléphone. Un téléphone bien conçu à un prix compétitif avec un design unique – mais, en fin de compte, un téléphone néanmoins.

Le premier mobile de l’entreprise est un appareil Android de milieu de gamme, à partir de 399 £, et la chose la plus remarquable à ce sujet reste l’interface Glyph – une série de bandes de LED blanches à l’arrière du téléphone qui peuvent clignoter en temps avec des sonneries, éclairer lors de la charge, et servir de lumière d’appoint de fortune pour l’appareil photo.

Je ne suis pas tout à fait sûr que certaines LED flashy suffisent à “marquer[s] le début du changement dans une industrie stagnante », comme le dit Pei dans le communiqué de presse, mais ils font certainement ressortir le téléphone (1) et ont déjà suscité de nombreuses questions d’amis alors que je testais le combiné.

Le design semi-transparent – disponible en noir ou blanc – est également accrocheur, avec des formes abstraites qui font allusion aux composants en dessous. Cela ne répond pas tout à fait aux espoirs des fans d’une véritable technologie transparente qui montre les circuits à l’intérieur, mais cette étape intermédiaire minimaliste est susceptible de s’avérer plus efficace sur le marché de masse.

Regardez au-delà des distractions du design, et le Rien commence rapidement à ressembler un peu plus à tout le reste.

Le chipset Snapdragon 778G+ n’est pas le plus puissant du marché, mais depuis que j’utilise le téléphone, je ne peux pas dire que je l’ai jamais trouvé lent – ​​bien que le véritable test pour beaucoup soit la façon dont il gère les jeux mobiles exigeants.

L’écran OLED de 6,55 pouces à 120 Hz est typique pour le prix, bien que les appareils photo le soient moins : rien n’a équipé le téléphone d’une paire d’objectifs arrière de 50 Mp, un principal et un ultra large, résistant à la tentation d’augmenter le nombre d’appareils photo avec une macro bon marché et capteurs de profondeur. Jusqu’à présent, les deux caméras m’ont impressionné, mais vous devrez attendre mon examen complet pour une évaluation approfondie.

En dehors de la conception, le plus gros attrait pour le Nothing Phone (1) est peut-être qu’il dispose à la fois d’une charge sans fil et d’un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP53 – le premier en particulier est rarement trouvé dans les combinés à ce prix, avec l’iPhone d’Apple SE à peu près le seul concurrent comparable à l’offrir.

Le logiciel du téléphone – surnommé Nothing OS – a également été militarisé pour la campagne de battage médiatique lorsque le lanceur a été publié sous forme autonome pour être installé sur d’autres appareils plus tôt cette année.

Ce lancement s’est un peu retourné contre lui, les fans se sont empressés de se plaindre qu’en dehors d’un widget d’horloge minimaliste et de certains fonds d’écran d’avant-garde, cela n’a pas fait grand-chose pour perturber l’expérience Android de base.

Il en va malheureusement de même pour Nothing OS dans son ensemble, qui est finalement une version relativement légère d’Android qui se rapproche du modèle Pixel de Google et innove principalement en vous permettant de rendre certaines des icônes de votre écran d’accueil plus grandes que les autres.

La société a au moins promis trois années respectables de mises à jour Android et un quart de correctifs de sécurité, un engagement que seul le Samsung Galaxy A53 bat sur le marché Android de milieu de gamme – et pour ce que ça vaut, le combiné de Nothing bat le Samsung sur la plupart autres spécifications.

Avec plus de 100 000 personnes inscrites sur la liste d’attente pour acheter un téléphone (1) avant son lancement, il est déjà clair que la société de Pei a exploité le train à la mode pour constituer un ensemble de clients fidèles, dont beaucoup ont probablement déjà essayé l’entreprise de manière compétitive. prix Ear (1) vrais écouteurs sans fil l’année dernière.

Ce public est un mélange de ceux qui sont attirés par l’esthétique saisissante de Nothing, d’anciens fans de OnePlus ravis de voir ce que Pei fera ensuite, et une partie de la scène “ tech bro ” – des stratagèmes auxquels on peut voir dans le lancement récent de Nothing de sa propre ligne NFT et un collaboration avec Tesla d’Elon Musk pour proposer des widgets permettant de contrôler les éléments intelligents des voitures Tesla.

La grande question est de savoir si Nothing peut capitaliser sur cette vague de popularité et la convertir en un succès plus large – ou si ce battage médiatique gonflé se dégonflera tout aussi rapidement une fois la vague d’enthousiasme initiale épuisée. Après tout, pourrait-on n’importe quel téléphone à la hauteur de la promesse d’une campagne publicitaire dont même Apple serait jaloux ?

Une zone de lancement (relativement) limitée pourrait aider, la société concentrant pour l’instant ses efforts sur les marchés d’Europe et d’Asie – sans plans de lancement pour l’Amérique du Nord au-delà d’une petite bêta fermée.

Le téléphone (1) commence à partir de 399 £ pour un modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, passant à 449 £ pour une version avec 256 Go de stockage, et 499 £ pour celui qui passe également à 12 Go de RAM – bien que ce modèle gagne ‘ t arriver que plus tard dans l’été. Consultez notre guide complet sur où acheter le téléphone (1) pour une disponibilité complète.