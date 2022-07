Rien de tel qu’un « temps moderne » – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Un journal de Paris citait un jour un auteur disant : « L’un des artifices de Satan est d’amener les hommes à croire qu’il n’existe pas. Ce secret satanique est maintenant dévoilé grâce à Internet, mais Satan ne s’arrête pas là. Satan a maintenant infecté notre clergé et une multitude de nouvelles “églises” qui professent la paix, l’amour, la tolérance et prétendent être plus sages que toutes les “générations plus sages” précédentes. “C’était alors et maintenant c’est maintenant”, professe une nouvelle ère, ajoutant que nous vivons maintenant dans les “temps modernes” et que “les temps ont changé” alors que nous sommes maintenant fiers de nos péchés et proclamons nos “nouvelles libertés retrouvées”.

Le fait est qu’il n’y a pas de “temps moderne”. Le temps moderne n’est rien de plus qu’une autre illusion du prince des ténèbres lui-même. Dans Malachie 3 :6, la Bible dit : « Car moi, le Seigneur, je ne change pas ; c’est pourquoi vous, enfants de Jacob, vous n’êtes pas consumés. Et Hébreux 13: 8, se lit comme suit: “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement … ne vous laissez pas emporter par des enseignements détournés.”

Prenez un moment et réfléchissez par vous-mêmes. Les Mésopotamiens, les Romains, les Grecs, les Aztèques, les Mayas, les Égyptiens, la dynastie Ming, les empires français, anglais et espagnol de l’Ancien Monde ainsi que l’empire ottoman et l’empire du Japon ne sont que quelques-unes des plus grandes cultures de l’histoire et les civilisations qui prétendaient vivre dans les “temps modernes”, chacune prétendant être plus sage que la société précédente et dans chaque cas, soit maintenant auto-marginalisées, soit humiliées par leur statut actuel et dans de nombreux autres cas, n’existent plus que comme pages d’histoire.

Les prêtres du nouvel âge et les religions du nouvel âge pour disperser les enfants de Dieu n’ont rien de nouveau ou de révolutionnaire. Jérémie 23:1 dit : « Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent les brebis de mon pâturage ! déclare le Seigneur. Soyez donc prudent et las des enseignements du nouvel âge adaptés à vos sentiments. La Bible peut vous blesser avec la vérité mais, contrairement au diable, elle ne vous trompera jamais en réconfortant vos sentiments avec un mensonge.

Jésus Alaniz

Yorkville