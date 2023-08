« Rien de remarquable » : le maire de Vernon loue la compassion face aux incendies de forêt

Le maire de Vernon, Victor Cumming, a été « humilié et profondément ému » par l’effusion de soutien que sa communauté a offert à ceux qui ont été touchés par les incendies de forêt à proximité qui continuent de faire rage.

Les ordres d’évacuation sont levés dans le centre de l’Okanagan et la route 1 devrait rouvrir dans la région de Shuswap, mais beaucoup sont toujours loin de chez eux ou ont complètement perdu leur maison.

Les incendies de forêt ont entraîné pour beaucoup des défis sans précédent, mais ils ont également révélé « le cœur et l’esprit » de Vernon, a déclaré Cumming.

«Je veux prendre un moment pour remercier les résidents de Vernon et de ses environs pour leurs incroyables actes de compassion et de solidarité», a déclaré Cumming. « Votre réponse au sort des personnes déplacées par les incendies de forêt a été tout simplement remarquable, car nombre d’entre vous ont consacré bénévolement de leur temps et de leurs ressources pour aider à répondre aux besoins de ceux qui sont venus ici pour des raisons de sécurité. Vous avez montré qu’en temps de crise, les Vernonnais se mobilisent.

« Bien que l’Intérieur ne soit pas encore sorti du bois, je tiens à réaffirmer que Vernon est ouvert aux affaires. »

La ville continue d’accueillir les personnes qui recherchent des services de soutien d’urgence (ESS) au centre d’accueil de l’aréna Kal Tire Place.

Cumming a déclaré que Vernon constate désormais des postes vacants dans les hôtels et un impact sur les activités des fournisseurs de restauration et des attractions pendant ce qui devrait être la haute saison touristique.

«Maintenant que les restrictions provinciales sur les voyages ont été levées pour l’Okanagan, notre communauté accueille les visiteurs à bras ouverts et nous sommes impatients de recevoir à nouveau des touristes», a déclaré Cumming, tout en encourageant les résidents à soutenir les entreprises locales.

« Lorsque vous magasinez et soutenez les produits locaux, vous ne faites pas seulement un achat ; vous investissez dans vos voisins ainsi que dans la reprise et la résilience de notre région.

Les incendies de forêt ayant un impact différent sur chaque communauté, Cumming implore les gens de respecter les efforts d’intervention d’urgence et de rétablissement en cours au sud et au nord de Vernon et de suivre les demandes et les conseils de leurs communautés pour se trouver dans ces zones.

« Alors que certaines zones voisines restent sous ordre d’évacuation, le centre de réception ESS de Vernon continue d’être opérationnel et nous continuerons à servir. Nous sommes désormais dans une situation où nous pouvons équilibrer les interventions d’urgence avec un rythme de tourisme estival plus régulier.

« Donc, au nom de tout le conseil municipal, merci encore pour votre remarquable démonstration de soutien et de compassion. Nous nous levons ensemble.

Brendan Shykora

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023Évacuation en cas d’incendieVernonwildfire