Rien de moins que de la corruption – Shaw Local

Pour l’éditeur:

L’Amérique est actuellement achetée par la persuasion politique de donateurs qui achètent les ondes avec des candidats fantoches qui deviennent leur armée loyale.

La corruption politique doit être combattue par des lois plus strictes selon lesquelles les donateurs ne peuvent pas dépasser un montant fixe pour chaque candidat et avoir un plafond quant à la somme totale de tous leurs dons politiques au cours d’une année donnée. Un politicien devrait être limité au point de ne pas être autorisé à voter sur la législation lorsque les intérêts de ses grands donateurs sont en jeu.

Les meutes et les partis politiques ne devraient pas non plus être autorisés à être un intermédiaire dans la distribution indirecte de fonds de campagne pour éviter que des montants illimités ne soient acheminés vers des candidats individuels.

De grosses sommes de dons politiques ne sont rien de moins que des pots-de-vin comme moyen de contourner les intérêts du public américain. Avouons-le, le Congrès n’abordera pas ce problème car cela fonctionne si bien pour beaucoup d’entre eux.

Raymond Hubbard

Sandwich