Rien de l’oreille (2) ne rend la fuite

La société Nothing de Carl Pei semble se préparer pour au moins quelques sorties imminentes d’écouteurs. L’année dernière, la marque a dévoilé les oreillettes Nothing (1), et maintenant un nouveau modèle est apparemment en route. Quelques rendus ont des surfaces mettant en valeur la conception des oreillettes Nothing (2).

Les changements visuels par rapport à l’oreille Nothing (1) semblent minimes. Le boîtier transparent est toujours là, tout comme l’esthétique générale du produit. Le seul changement vraiment évident que nous avons pu repérer est une marque “oreille (2)” sur la tige des bourgeons à la place du logo Nothing. Malheureusement, il n’y a toujours pas de détails concernant le matériel des écouteurs Nothing (2).













Rien ne rend l’oreille (2)

Nous savons cependant que la société de Carl Pei se rapproche du dévoilement d’un autre ensemble d’écouteurs – le Nothing Ear (bâton), qui est prévu pour le 26 octobre. Les bourgeons ont déjà été taquinés lors de la Fashion Week de Londres, et l’entreprise a a clairement indiqué que le poids serait l’une des principales caractéristiques du produit. Inclinant la balance à seulement 4,4 grammes, les écouteurs Nothing Ear (stick) sont apparemment conçus pour être portés toute la journée.

Il ne faut cependant pas confondre Nothing Ear (bâton) et Nothing ear (2), car ce sont des produits clairement différents. Ce dernier est probablement encore un peu éloigné d’un lancement officiel. En attendant, Nothing a récemment annoncé une augmentation de prix sur les écouteurs Nothing Ear (1) TWS de première génération, ce qui est une décision plutôt déroutante dans le sillage de la mise sur le marché de leur successeur. Nous devrons simplement attendre et voir comment tout cela se déroulera.

