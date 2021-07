Rien de l’oreille (1) mettra en vedette l’ANC et coûtera 99 €

La société de technologie Nothing sort son premier produit le 27 juillet – les écouteurs TWS appelés ear (1). Aujourd’hui, la société a révélé que l’accessoire audio arrivera avec la suppression active du bruit et coûtera 99 €/99 £/99 $.

Déchirer le livre de règles n’est jamais facile. Nous avons dû repartir de zéro et développer de nouveaux processus pour faire de notre conception une réalité. le #Le son du changement arrive le 27 juillet. https://t.co/wtPaq6EHRC #ear1 pic.twitter.com/uh4zfNqtmG – Rien rien) 2 juillet 2021

Le produit a également été taquiné sur Twitter et Instagram avec une image plutôt vague qui est difficile à lire.

Le teaser peut être une métaphore du son cristallin de l’oreille Rien (1) ou un clin d’œil au corps partiellement transparent des écouteurs eux-mêmes ou à autre chose.

Carl Pei, le fondateur de OnePlus et la personne derrière Nothing a accordé une interview à TechCrunch, où une image d’un écouteur a été partagée. Nous ne savons pas s’il s’agit de la réalité ou d’un concept sur lequel l’entreprise travaillait, et étant donné l’ambiance mystérieuse autour du produit, nous ne le saurons probablement pas avant le 27 juillet.

Pei a révélé que l’oreille (1) sera vendue principalement en ligne et que le prix de 99 € / 99 $ / 99 £ est juste, en particulier par rapport aux AirPods Pro qui sont 2,5 fois plus chers. Il a également révélé que les brevets de propriété intellectuelle d’Essential avaient été achetés uniquement pour le nom, car « Essential » était l’un des noms discutés avant que son équipe ne propose Nothing.

