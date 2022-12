Rien de Carl Pei prévoit de lancer un smartphone aux États-Unis pour affronter l’iPhone

“C’est définitivement un marché où il y a déjà beaucoup d’intérêt pour nos produits. Et si nous lançons nos smartphones là-bas, je suis sûr que nous pourrions obtenir une croissance significative”, a-t-il déclaré.

Les goûts de Pomme et Samsung ont déjà établi des relations avec de grands transporteurs américains, ce qui rend plus difficile la concurrence pour les petites entreprises.

“La raison pour laquelle nous n’avons pas lancé aux États-Unis est que vous avez besoin de beaucoup de support technique supplémentaire, pour prendre en charge tous les opérateurs et leurs personnalisations uniques qu’ils doivent effectuer sur Android”, a expliqué Pei dans une interview avec CNBC. . “Nous sentions que nous n’étions pas prêts avant.”

La société, soutenue par le créateur d’iPod Tony Fadell et alphabétique Jusqu’à présent, VC arm GV n’a lancé son smartphone qu’en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, pas aux États-Unis ni au Canada.

En juillet, Nothing a lancé Phone (1), un appareil de milieu de gamme avec un design, un prix et des spécifications similaires à l’iPhone SE d’entrée de gamme d’Apple.

La société de technologie grand public basée au Royaume-Uni, Nothing se tourne vers les États-Unis, avec l’ambition de prendre Pommes iPhone.

La société s’attend à ce que ses revenus soient plus que décuplés en 2022, passant d’environ 20 millions de dollars en 2021 à environ 250 millions de dollars cette année, selon des chiffres partagés exclusivement avec CNBC. Il a également plus que doublé ses employés à plus de 400. Cependant, l’entreprise perd toujours de l’argent.

“L’objectif est d’être rentable en 2024”, a déclaré Pei. “Nous ne sommes pas rentables en ce moment. Et cette année a été rendue encore plus difficile en raison du taux de change. Nous payons une grande partie de notre COGS [cost of goods sold] en USD mais nous gagnons de l’argent en livres, en euros, en roupies indiennes – donc tout est dévalué par rapport à l’USD.”

Le dollar américain s’est redressé cette année; la indice du dollar – qui mesure le billet vert par rapport à un panier des principales devises – est en hausse de plus de 8,5 % depuis le début de l’année.