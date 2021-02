La nouvelle entreprise de Carl Pei Nothing lancera ses premiers produits dans les mois à venir, a déclaré la société dans un communiqué aujourd’hui, tout en annonçant le développement d’un financement de plus de 15 millions de dollars de GV (anciennement Google Ventures) – une branche de capital-risque de la société mère de Google Alphabet. La société basée au Royaume-Uni ajoute que le dernier financement lui permettra d’élargir son équipe et ses opérations et d’investir davantage dans la recherche et le développement (R&D). Le nouveau cycle porte le montant total du financement que «Rien» a levé à plus de 22 millions de dollars. Les investisseurs précédents incluent des leaders technologiques et des investisseurs notables tels que le fondateur du CRED Kunal Shah, Kevin Lin, cofondateur de Twitch, Steve Huffman, PDG de Reddit, et Tony Fadell, directeur de Future Shape et également connu comme l’inventeur. de l’iPod et co-inventeur de l’iPhone.

Nous ne savons toujours pas à l’heure actuelle en quoi consistera la prochaine grande entreprise de Carl Pei, bien qu’il ait taquiné qu’il s’agirait de musique et d’espace audio. On ne dit pas non plus que rien ne se concentre sur le matériel comprenant les smartphones, bien que les détails exacts restent flous. Dans le dernier communiqué, Nothing note que la société envisage de s’ouvrir à sa communauté afin que le grand public puisse investir dans le cadre de sa série A. Parlant de l’investissement de 15 millions de dollars dans la prochaine entreprise de Pei, Tom Hulme, associé général de GV, a déclaré: «Sa vision des appareils intelligents est convaincante et nous sommes convaincus qu’avec la mentalité mondiale de Carl, l’équipe Nothing aura un impact significatif sur le marché de la technologie grand public. «

C’est à la fin de l’année dernière que Carl Pei a quitté OnePlus, après près de sept ans dans l’entreprise. C’est à l’époque de Pei chez OnePlus que la société a lancé une série de téléphones Android remarquables – du téléphone OnePlus original au dernier OnePlus 8T. On pense également que le téléphone Android de milieu de gamme, le développement du OnePlus Nord, a été étroitement suivi par Pei. La nouvelle entreprise technologique, dont le nom n’était pas connu jusqu’à présent, a été créée en octobre de l’année dernière. L’entreprise insiste sur le fait que son approche est de partir de zéro et de «tout repenser». La société affirme qu’elle ramènera l’art, la passion et la confiance dans le domaine de la technologie grand public avec Nothing cette année.