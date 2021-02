Rien de Carl Pei n’apporte la marque d’équipement audio Teenage Engineering en tant que partenaire fondateur

La nouvelle entreprise de Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, Nothing, a annoncé son nouveau partenariat avec une société de technologie grand public basée à Stockholm, Teenage Engineering. Teenage Engineering, connue pour la fabrication d’équipements audio, s’est jointe à elle en tant que partenaire fondateur de Nothing. Teenage Engineering développe des produits très appréciés pour les amateurs de musique et de design depuis plus de 10 ans et est réputé apporter son expertise en design et en création à Nothing. Cela vient peu de temps après que Nothing a acquis la marque de smartphones d’Andy Rubin, Essential, qui a lancé son seul smartphone en 2017 – l’Essential Phone 1.

«Je suis très heureux d’accueillir Teenage Engineering dans la famille Nothing en pleine croissance. Ils se composent de certains des meilleurs designers et créatifs avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler. Ensemble, nous avons créé une feuille de route produit unique et fidèle à la vision de Nothing », a déclaré Carl Pei, PDG et co-fondateur de Nothing lors de l’annonce. Jesper Kouthoofd, co-fondateur et PDG de Teenage Engineering, est le Creative Lead et le visionnaire derrière le monde du design Nothing’s, tandis que Tom Howard a été nommé Head of Design of Nothing.

«Quand Carl m’a parlé pour la première fois de la vision de Nothing, je me souviens avoir été très enthousiaste à l’idée de savoir comment cela se traduirait dans l’identité de conception des produits. Après des mois de recherche et développement, nous sommes maintenant dans un endroit où je pense que nous aurons quelque chose d’excitant à montrer au monde », a déclaré Jesper Kouthoofd, associé fondateur et directeur créatif de Nothing et co-fondateur de Teenage Engineering.

Rien ne dit qu’elle sortira ses premiers produits dans les prochains mois. La société a également annoncé qu’elle s’ouvrait pour que sa communauté investisse dans le cadre de son financement de série A. Jusqu’à présent, plus de 20 000 personnes se sont inscrites pour un accès anticipé avec un intérêt enregistré de près de 30 millions de dollars au total. Cette ronde de financement communautaire se déroulera dans le cadre d’une campagne de financement participatif à partir du 2 mars.

Rien n’est la nouvelle entreprise du co-fondateur de OnePlus, Carl Pei. La société a été annoncée le mois dernier et a reçu des financements de divers investisseurs réputés comme le groupe de capital-risque d’Alphabet, Google Ventures, au cours des deux derniers mois.

Rien n’est dit pour créer un nouvel écosystème d’appareils intelligents et son premier produit sera un ensemble d’écouteurs véritablement sans fil.