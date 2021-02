Il y a près de deux semaines, Carl Pei a officiellement lancé sa nouvelle société audio Nothing. L’entreprise est soutenue par une liste d’investisseurs bien connus, notamment l’inventeur de l’iPod Tony Fadell, le PDG de Reddit Steve Huffman et le cofondateur de Twitch, Kevin Lin. Dans une nouvelle interview avec Bloomberg Carl Pei a confirmé que la branche d’investissement en capital de risque d’Alphabet, Google Ventures (GV), avait soutenu 15 millions de dollars de financement de «série A» dans sa nouvelle société.

Plus important encore, nous avons la confirmation que les premiers écouteurs sans fil de Nothing seront lancés cet été. Pei a décrit son plan pour créer un écosystème d’appareils pouvant se connecter les uns aux autres. Pour l’instant, l’accent semble être sur l’audio, mais cela pourrait évoluer avec le temps. Nous garderons un œil sur les développements concernant Nothing.

Source (paywall) | Via