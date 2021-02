Rien de Carl Pei détient désormais la marque derrière l’Essential Phone

Bien que Nothing n’ait pas encore lancé son propre produit, la société vient d’acquérir Essential – la marque responsable de l’infortuné Essential Phone.

Essential Products a cessé ses activités en février 2020, après la sortie houleuse de son premier appareil – l’Essential Phone – non aidé par une presse peu recommandable concernant le co-fondateur et co-créateur d’Android Andy Rubin, datant de son temps chez Google.

Près d’un an plus tard jour pour jour, la jeune société Nothing Technologies Limited (créée par le cofondateur de OnePlus Carl Pei) a repris la marque, comme l’a repéré 9to5Google, dans un dossier soumis à l’Office britannique de la propriété intellectuelle à la fin de l’année dernière.

Le dépôt s’est terminé le 6 janvier 2021 mais a en fait été émis en novembre 2020. En conséquence, Nothing a pris possession des marques, logos et marques existants d’Essential. On ne sait pas si les brevets ou toute autre propriété intellectuelle sont également transférés dans le cadre de ce développement.

Rien ne se présente comme une entreprise de technologie grand public ayant l’intention de créer des «appareils intelligents» et, bien que Pei ait depuis révélé que nous pouvons nous attendre à ce que son premier produit soit une paire d’écouteurs sans fil (prévu à l’été 2021), nous n’avons pas encore appris ce que le plus large «écosystème» de produits que l’entreprise a en magasin ressemble.

On ne sait pas non plus si l’entreprise a l’intention de percer sur le marché des smartphones elle-même ou a vu la valeur de la marque Essential pour d’autres raisons, mais compte tenu du rythme auquel les choses évoluent, nous n’aurons peut-être pas à attendre trop longtemps pour le savoir.

Pei a obtenu un investissement initial dans sa nouvelle startup à la fin de 2020, attirant 7 millions de dollars américains en financement d’amorçage de grands noms de la technologie, notamment le cofondateur de Twitch, Kevin Lin, le PDG de Reddit, Steve Huffman et YouTuber Casey Neistat. GV (anciennement Google Ventures) a dirigé un financement supplémentaire de 15 millions de dollars en série A en février 2021.

Au moment où la nouvelle de l’acquisition d’Essential a éclaté, Nothing a également annoncé qu’il ouvrait des opportunités d’investissement au grand public, à la recherche d’un financement supplémentaire de 1,5 M $ en fonds propres communautaires.

Dans un communiqué de presse connexe, Nothing a déclaré que «les investisseurs auront accès à la communauté privée de Nothing grâce à laquelle ils bénéficieront d’avantages exclusifs et d’un aperçu de l’entreprise». La société a également l’intention d’élire un membre du conseil d’administration communautaire pour représenter ses investisseurs publics.