Rien de Carl Pei annonce le premier nom de produit

Rien, la nouvelle société de l’ancien co-fondateur de OnePlus Carl Pei, se prépare à sortir son premier produit, une paire d’écouteurs. Nous savions déjà que le premier produit serait dans l’espace des écouteurs, mais rien n’a annoncé aujourd’hui à la fois le nom du produit et un mois de sortie. Nous nous rapprochons.

Le premier produit de Nothing sera le «Ear 1» et ce sont en effet de véritables écouteurs sans fil. Le plan pour l’instant est de les lancer en juin.

Dans un annonce après aujourd’hui, Pei les a décrits comme «toujours top secrets», mais a déclaré qu’ils combinaient «des notes de transparence, de forme iconique et de fonctionnalité raffinée». Dans une interview avec CNBC, Pei les a qualifiés de «rétro futuristes» et a laissé entendre que les écouteurs avaient des fonctionnalités futures, peut-être deux ou trois réglages.

Il a ajouté que le marché des écouteurs «implorait de se différencier» et qu’il pensait que rien ne peut améliorer la conception des écouteurs et apporter de la valeur. Des millions et des millions de ces produits sont vendus tout le temps à différents niveaux de prix, mais le marché des écouteurs n’a cessé de croître. Pei semble penser qu’ils peuvent faire bouger les choses avec Ear 1.

Pour l’instant, juin est le lancement cible de Ear 1 et j’imagine que l’image ci-dessus est un peu un teaser de leur forme. Intéressant ou non?