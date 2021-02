«  Rien à enquêter  »: Cuomo blâme le personnel des maisons de soins infirmiers Covid-19 et qualifie les accusations de «  théories du complot  »

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a enfin abordé les allégations selon lesquelles son administration sous-déclarait les décès dans les maisons de retraite Covid-19, ce qu’il a nié sans équivoque, mais en rejetant encore beaucoup de blâme.

Lors d’une conférence de presse lundi, Cuomo a tenté d’offrir des réponses à des questions imminentes. Le gouverneur a été critiqué par les critiques pendant des jours après que la haute employée Melissa DeRosa a semblé confirmer les allégations selon lesquelles l’administration cachait des décès dans des maisons de retraite pour se protéger des critiques concernant une ordonnance très controversée du 25 mars qui obligeait les établissements de soins infirmiers à accepter un Covid positif. 19 patients.

«Nous étions dans une position où nous ne savions pas si ce que nous allions donner au ministère de la Justice – ou ce que nous vous donnons les gars [lawmakers]… allait être utilisé contre nous alors que nous ne savions pas s’il allait y avoir une enquête, » DeRosa aurait déclaré lors d’une réunion du Parti démocrate de l’État. L’administration ne voulait pas donner au président de l’époque Donald Trump un « Football politique géant. »

Cela s’ajoute aux rapports selon lesquels l’État a sous-déclaré les décès dans les foyers de soins. En janvier, le procureur général de New York, Letitia James, a également accusé l’administration de sous-déclarer ces décès de près de 50%.

Selon Cuomo, cependant, tout se résume à de vagues problèmes de communication. Le gouverneur a affirmé que les décès dans les foyers de soins étaient « Toujours, entièrement et avec précision » signalé, mais qu’il y a eu un retard dans la réponse aux «Informations au-delà du lieu de décès», comme si un patient est décédé de Covid-19 dans une maison de soins infirmiers ou est allé à l’hôpital en premier.

Il y a eu un retard dans la fourniture de ces informations au public, à la presse et aux législateurs locaux, a expliqué Cuomo, car à l’époque, son administration répondait aux demandes d’informations adressées au ministère de la Justice, qui examinait la gestion de la pandémie par le gouverneur.

Bien qu’on lui ait posé plusieurs questions, Cuomo n’a pas expliqué pourquoi son personnel ne pouvait pas répondre à plusieurs demandes pour les mêmes informations. Il a simplement dit qu’ils faisaient face à une pandémie et «Tout a été fait par les meilleurs esprits et les meilleurs intérêts.»

« La dernière chose que je voulais faire était d’aggraver la situation, » dit-il en parlant de familles en deuil.

Il s’est excusé d’avoir créé un « annuler » qui est né « théories du complot » à propos de sa commande de maison de retraite.

Cuomo prétend également avoir informé les membres du personnel des assemblées législatives locales de la priorité du DOJ, mais certains pourraient ne pas être au courant car il aurait pu y avoir une «rupture de communication» avant que l’information ne leur parvienne.

Quant à savoir si son ordre aurait pu contribuer à la mort de plus de 15000 New-Yorkais dans des établissements de soins de longue durée, Cuomo n’a pris aucun blâme et a plutôt affirmé que le personnel de ces établissements avait tous amené Covid-19.

Cuomo blâme toujours le personnel des maisons de retraite pour la propagation de Covid après avoir envoyé des patients Covid dans leurs installations: «Covid n’est pas entré dans les maisons de soins infirmiers par des personnes venant des hôpitaux. Covid est entré dans les maisons de retraite par le personnel » pic.twitter.com/aR1DbSHkH6 – Tom Elliott (@tomselliott) 15 février 2021

Selon le gouverneur, 98 pour cent des 365 maisons de soins infirmiers qui recevront des patients entre le 25 mars et le 10 mai avaient déjà Covid-19 dans leurs installations. La propagation, a-t-il théorisé, pourrait être attribuée au personnel, ainsi qu’aux hôpitaux et aux maisons de soins infirmiers qui « pas si bien, » faisant un point pour dire qu’il regardera « À but lucratif » les maisons de retraite car il pense qu’elles sacrifient les soins au nom des profits et devraient être plus strictement réglementées sur leurs marges bénéficiaires.

Cuomo, à propos de son scandale de décès dans une maison de retraite, affirme que le problème est «les maisons de retraite à but lucratif» qui n’investissent pas suffisamment dans les soins aux patients, promet une action législative pic.twitter.com/200pNuvz4R – Tom Elliott (@tomselliott) 15 février 2021

Les réponses de Cuomo semblent n’avoir fait qu’exaspérer davantage les critiques, certains le traitant catégoriquement de menteur et d’autres voyant un dirigeant blâmer tout le monde sauf lui-même.

«Nous ne sommes pas confus gouverneur. Il n’y a pas de théories du complot. Vous êtes un criminel » Janice Dean de Fox News tweeté. Avec ses deux beaux-parents qui sont passés dans des maisons de retraite à New York au début de la pandémie, Dean est devenu l’un des critiques les plus constants de Cuomo et continue de l’accuser de mentir, affirmant même qu’une source du DOJ lui a dit que Cuomo ne fournissait pas l’information. il prétend qu’il l’a empêché de répondre à d’autres demandes.

«Une documentation volumineuse?!?» Montre nous. – Janice Dean (@JaniceDean) 15 février 2021

Mais pas assez de temps pour répondre aux questions de base sur les maisons de retraite médicalisées 🤔 Si seulement les hacks de Cuomo passaient une fraction du temps et de l’énergie qu’ils utilisaient à salir, rabaisser et réprimander les familles qui ont perdu des êtres chers en répondant aux questions publiques. – Elise Stefanik (@EliseStefanik) 15 février 2021

Il a écrit un livre entier et dit maintenant que la raison pour laquelle il a dissimulé les décès dans les maisons de soins infirmiers est qu’il ne communiquait tout simplement pas ou quelque chose du genre. https://t.co/dSQctEcni1 – Stephen L. Miller (@redsteeze) 15 février 2021

Lorsqu’on lui a demandé s’il devrait y avoir une enquête sur les décès dans les maisons de retraite et les rapports de son administration à leur sujet, Cuomo a simplement répondu: « Il n’y a rien à enquêter. »

