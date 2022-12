“Rien à célébrer” malgré les progrès de la Coupe du monde

DOHA, Qatar – L’entraîneur espagnol Luis Enrique a déclaré qu’il n’avait “rien à célébrer” malgré la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde et a admis qu’il aurait eu une “crise cardiaque” s’il s’était rendu compte qu’à un moment donné, ils partaient .

L’Espagne a été battue 2-1 par le Japon au Khalifa International Stadium jeudi et a terminé deuxième du groupe E.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Mais pendant trois minutes en seconde période, alors que le Costa Rica menait l’Allemagne 2-1, ils faisaient face à une sortie précoce et n’ont été sauvés que par l’Allemagne qui l’a finalement emporté 4-2.

“Dans le football, vous le méritez ou non et nous ne le méritions pas”, a déclaré Enrique lors d’une conférence de presse par la suite.

“Je ne suis pas content du tout. J’aurais aimé être au top et gagner mais en cinq minutes, le Japon en a marqué deux. Nous avons été démantelés.

“Nous n’avions aucun danger en première mi-temps, puis à la mi-temps, je leur ai dit d’être prudents car ils n’avaient rien à perdre. Nous nous sommes effondrés et ils auraient pu marquer deux buts de plus. Je ne suis pas content du tout.

“Je ne célèbre jamais les défaites donc nous n’avons rien à célébrer. Nous nous sommes qualifiés mais je n’ai rien à célébrer.”

L’Espagne de Luis Enrique a été stupéfaite par deux buts en cinq minutes du Japon en début de seconde période. JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

Enrique a affirmé lors de sa conférence de presse d’après-match qu’il n’avait jamais su que l’Espagne était sur le point d’être éliminée et a déclaré qu’il était heureux que les nouvelles de l’autre match n’aient pas filtré.

« Nous avons été assommés pendant trois minutes ? a répondu Enrique quand on lui a dit à quel point l’Espagne était sur le point d’être éliminée.

“Je ne faisais pas attention à l’autre match, quand est-ce arrivé? Je ne le savais pas. Je ne suis pas content parce que nous avons été battus par le Japon. Si j’avais découvert [Spain were going out] J’aurais eu une crise cardiaque.”

Pendant ce temps, le Japon a terminé en tête du groupe E devant l’Espagne et l’Allemagne pour affronter la Croatie en huitièmes de finale.

– Johnson : Pourquoi le but gagnant du Japon a été attribué par le VAR

– Dawson : le Japon organise un rassemblement spectaculaire pour atteindre les huitièmes de finale

Ils ont riposté après un but contre l’Espagne, bien qu’il y ait eu une controverse autour du vainqueur d’Ao Tanaka après que le ballon ait été initialement jugé hors du jeu dans la préparation avant que la décision ne soit annulée par VAR.

Le but a fini par coûter à l’Allemagne une place dans les huitièmes de finale et Tanaka a admis que c’était un appel serré.

“De mon angle, le ballon était clairement à moitié sorti”, a-t-il déclaré.

“Je ne pouvais pas dire plus que ça à cause de la vitesse. J’étais préoccupé par le fait de marquer mais il y avait toujours une possibilité qu’il soit éliminé.

“Si ce n’était pas sorti et que ce n’était pas un but, je n’aurais pas été déçu mais au final c’était un but, donc c’était super.”