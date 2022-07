Ridvan Yilmaz: les Rangers complètent la signature de 5 millions de livres sterling de l’arrière gauche sur un contrat de cinq ans | Nouvelles du football

Ridvan Yilmaz a signé pour les Rangers un contrat de cinq ans avec Besiktas.

Les Rangers étaient en pourparlers sur un accord avec l’international turc pour un montant de 3,4 millions de livres sterling, passant à 5 millions de livres sterling avec des modules complémentaires.

Plusieurs clubs de toute l’Europe étaient intéressés par le joueur de 21 ans, mais le joueur a clairement indiqué qu’il souhaitait déménager pour rejoindre l’équipe de Giovanni van Bronckhorst.

Yilmaz a déclaré sur le site officiel du club : “Je suis ravi de rejoindre un club de la taille des Rangers et j’ai vraiment hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers.

“C’est un club qui a montré qu’il pouvait affronter certaines des meilleures équipes d’Europe, et je suis vraiment excité par les défis qui nous attendent.

Image:

Ridvan Yilmaz a été sélectionné six fois pour la Turquie





“J’ai tellement entendu parler des supporters des Rangers et j’ai hâte de jouer devant eux pour la première fois.

L’entraîneur des Rangers, Giovanni van Bronckhorst, espère que l’attaquant Alfredo Morelos signera un nouveau contrat pour rester à Ibrox au-delà de l’été prochain.



Le directeur sportif des Rangers, Ross Wilson, avait travaillé sur des objectifs de remplacement avant le transfert de 23 millions de livres sterling de Calvin Bassey à l’Ajax – une vente record du club.

Il a ajouté: “Gio et moi avons été clairs dans notre désir d’investir dans un arrière gauche à fort potentiel et de haute qualité.

“Nous avons maintenant obtenu cela avec la signature de Ridvan Yilmaz.

“C’est un jeune joueur talentueux qui a été convoité dans toute l’Europe après des performances exceptionnelles pour Besiktas.

“Nous savons également à quel point il est très apprécié dans l’équipe nationale turque. C’est un autre jeune joueur passionnant à rejoindre notre équipe, et nous sommes ravis d’amener Ridvan aux Rangers.”

Image:

Aucun club n'a encore rencontré l'évaluation de Borna Barisic par les Rangers





L’arrière gauche actuel des Rangers, Borna Barisic, a également suscité l’intérêt de plusieurs clubs, mais aucune offre n’a été faite qui corresponde à l’évaluation de l’international croate par le club.

Yilmaz a fait 62 apparitions dans toutes les compétitions pour Besiktas après avoir fait ses débuts en club en 2019 et compte six sélections internationales.

Il sera la septième signature de Van Bronckhorst cet été après John Souttar, Antonio Colak, le rabbin Matondo, Malik Tillman, Tom Lawrence et Ben Davies.

Boyd: Bassey sera difficile à remplacer pour les Rangers

Kris Boyd dit que les Rangers auront du mal à remplacer un joueur aussi talentueux que Calvin Bassey s’il devait quitter le club.



Kris Boyd de Sky Sports admet qu’il sera difficile pour n’importe quel joueur de remplacer Calvin Bassey.

“Surtout vers la fin de cette saison, et la course de la Ligue Europa que les Rangers ont eue, Bassey était incroyable. Il est aussi polyvalent; il peut jouer à l’arrière gauche, il peut jouer à gauche d’un deux, à gauche d’un trois, le centre de trois et je pense que c’est pour cela qu’il attire les clubs. Nous savons, de nos jours, que lorsque les équipes recherchent des joueurs, elles les regardent pour couvrir de nombreuses positions et lui, Bassey, entre certainement dans cette catégorie.

“Ces performances vers la fin de la saison pour les Rangers étaient exceptionnelles et vous aviez l’impression que l’équipe y croyait également beaucoup. Ils n’avaient pas autant à protéger la ligne arrière à cause de son rythme, de sa récupération, de sa capacité à S’il doit partir, car il semble que cela va arriver, il manquera beaucoup aux Rangers.

Image:

Calvin Bassey était l'un des joueurs les plus utilisés des Rangers la saison dernière





“Les joueurs sont partis dans le passé puis remplacés, mais je pense que celui-ci pourrait être un peu difficile à cause de cette polyvalence. Je pense que les Rangers auront besoin d’une couverture. Borna Barisic est là, mais il a également été lié à des éloignements. Donc, ils vont avoir besoin de quelqu’un pour venir à l’arrière gauche, et quelqu’un qui peut jouer sur le côté gauche d’un deux ou d’un trois ainsi que derrière la perte de Bassey.

“Virgil van Dijk l’a prouvé au plus haut niveau, mais je pense que c’est très dur pour un si jeune garçon, en ce moment, il est temps de l’étiqueter. Mais il montre qu’il a les attributs, il a le rythme, il a l’agressivité , il est bon avec le ballon, il peut défendre en tête-à-tête, il sera donc une signature attrayante pour quelqu’un.

Van Bronckhorst : Colak nous offre des options supplémentaires

Giovanni van Bronckhorst discute de ce qu'Antonio Colak apportera aux Rangers après que l'attaquant a rejoint pour environ 1,8 million de livres sterling sur un contrat de trois ans



Le patron des Rangers, Giovanni van Bronckhorst, a déclaré à Sky Sports News ce qu’il attendait d’Antonio Colak :

“Je pense qu’il a montré dans les équipes qu’il a joué car il peut marquer des buts et c’est un très bon attaquant. Il nous a fait beaucoup de dégâts au début de la saison dernière, ce qui a également montré sa qualité.

“Bien sûr, c’est une nouvelle saison à venir et nous voulons réussir dans toutes les compétitions auxquelles nous jouons, nous devons donc également avoir l’équipe pour pouvoir le faire.

“Donc, nous sommes plus qu’heureux qu’il puisse nous rejoindre.”

