Ridley-Thomas restera en liberté sous caution alors qu’il fait appel de sa condamnation

Le politicien vétéran de Los Angeles, Mark Ridley-Thomas, qui a été reconnu coupable de fraude et de corruption dans le cadre d’un stratagème de corruption avec un doyen de l’USC, a obtenu jeudi sa demande de rester hors de prison pendant qu’il fait appel de sa condamnation.

Ridley-Thomas devait se rendre aux US Marshals le mois prochain et entamer une peine de 3 ans et demi de prison. Avant cela, ses avocats de la défense avaient demandé cette semaine au juge de l’autoriser à rester en liberté sous caution pendant qu’il s’efforce d’annuler le verdict devant la Cour d’appel du 9e circuit.

On s’attendait à ce que les procureurs combattent la requête, mais au lieu de cela, le bureau du procureur américain de Los Angeles a négocié un accord avec les avocats de la défense qui permet à Ridley-Thomas d’éviter la prison pendant que son appel est en instance devant la juridiction supérieure. Dans une stipulation déposée jeudi, les procureurs ont écrit que l’accord avait été conclu « pour accélérer le processus d’appel et obtenir une résolution finale de cette affaire dans les meilleurs délais ».

Le juge de district américain Dale S. Fischer, qui a présidé le procès de Ridley-Thomas et l’a condamné à la prison, a approuvé l’accord jeudi soir.

Conformément au délai fixé, les avocats de la défense ont promis de déposer leur appel avant le 24 janvier, selon la stipulation. Si le 9e circuit se prononce défavorablement, Ridley-Thomas s’est engagé à commencer sa peine de prison à ce moment-là et à ne pas chercher à obtenir de nouveaux délais, même s’il plaide sa cause devant la Cour suprême des États-Unis.

Alyssa D. Bell, membre de l’équipe de défense, a qualifié la décision des procureurs de « pas en avant positif », ajoutant : « C’est une bonne journée pour le Dr Ridley-Thomas ».

Paul J. Watford, un ancien juge du 9e circuit qui a quitté la magistrature après 11 ans et représente désormais également Ridley-Thomas, a déclaré : « La libération sous caution en attendant l’appel n’est pas la norme, et donc l’accord du gouvernement dans cette affaire est, à mon avis, la bonne chose à faire. »

Certains avocats qui n’étaient pas impliqués dans l’affaire ont contesté le fait que la décision des procureurs était inhabituelle, étant donné que Ridley-Thomas a été reconnu coupable de crimes en col blanc, n’a pas d’antécédents criminels et n’est pas considéré comme un danger pour la communauté ou un risque de fuite.

« Il n’y a rien de particulièrement alarmant, inhabituel ou contraire à l’éthique », a déclaré Stanley Greenberg, un avocat chevronné de la défense. « Le gouvernement a intérêt à faire avancer l’affaire dans un sens ou dans l’autre », a-t-il déclaré, expliquant que si une cour d’appel ordonne un nouveau procès, les procureurs voudraient limiter les retards. « Au fil du temps, la mémoire des témoins s’estompe. Ils auraient intérêt à le remettre sur les rails le plus rapidement possible.»

Lou Shapiro, un avocat de la défense pénale, a déclaré qu’il trouvait cette décision des procureurs inhabituelle, mais qu’il ne la considérait pas comme un signe du bureau du procureur américain que les arguments de Ridley-Thomas étaient fondés.

« Je ne pense pas que les procureurs croient réellement que Ridley-Thomas a une chance de faire appel », a déclaré Shapiro. « Je pense qu’ils veulent faire preuve de bonne grâce envers quelqu’un qui a donné sa vie à la communauté. »

Dans leur requête en libération sous caution, les avocats de la défense avaient souligné plus d’une douzaine de questions juridiques qui, selon eux, seraient au centre de l’appel de Ridley-Thomas, notamment le fait que deux femmes noires avaient été injustement évincées lors du processus de sélection du jury.

Les procureurs ont déclaré jeudi qu’ils contestaient « le bien-fondé des questions soulevées », mais qu’ils « ne contestaient pas que l’accusé satisfasse au seuil légal minimum nécessaire » pour obtenir une libération sous caution en attendant l’appel.

Ridley-Thomas a été reconnu coupable d’un chef d’accusation chacun de corruption, de complot et de fraude électronique aux services honnêtes et de quatre chefs d’accusation de fraude postale aux services honnêtes pour avoir acheminé 100 000 $ d’argent de campagne via l’USC vers une organisation à but non lucratif dirigée par son fils.

Au procès, les procureurs ont fait valoir que le transfert de 100 000 $ à l’association à but non lucratif de son fils faisait partie d’un plan plus large de Ridley-Thomas visant à obtenir des faveurs du doyen du travail social de l’USC au profit de son fils, Sebastian, ancien membre de l’Assemblée de l’État. À l’époque, Sebastian Ridley-Thomas avait démissionné dans le cadre d’une enquête alors confidentielle sur le harcèlement sexuel, et les procureurs alléguaient que l’aîné de Ridley-Thomas souhaitait que l’USC fournisse un « point d’atterrissage » protégeant l’image politique de la famille.

Les avocats de la défense ont contesté le fait que leur client cherchait à dissimuler l’enquête sur le harcèlement sexuel de son fils et ont plutôt déclaré que Sebastian Ridley-Thomas avait démissionné en raison de problèmes médicaux.

La co-conspiratrice présumée, Marilyn Flynn, ancienne doyenne du travail social de l’USC, a plaidé coupable à un chef d’accusation de corruption. Elle a déclaré devant le tribunal qu’elle avait acheminé 100 000 $ via l’université parce que « implicitement, j’avais compris » que Ridley-Thomas l’aiderait à organiser une réunion avec un responsable du comté de Los Angeles qui était crucial pour obtenir le renouvellement d’un contrat gouvernemental.

Flynn a été condamné à 18 mois de confinement à domicile. Sebastian Ridley-Thomas n’a jamais été inculpé dans cette affaire.