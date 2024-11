Ridley Scott révèle ses principaux regrets concernant sa carrière : « imprudent »

Ridley Scott a réalisé des films fantastiques qui sont ensuite devenus des franchises à succès. Il n’a cependant qu’un regret à leur égard : ne pas avoir acheté leurs droits.

Lors d’un entretien avec Le journaliste hollywoodien, le Gladiateur II Le cinéaste a rappelé que cela lui était arrivé dans au moins deux cas : Étranger et Coureur de lame.

«J’aurais dû les enfermer, comme [Steven] Spielberg l’a fait avec « Jurassic » et tout ce qu’il fait, et James Cameron a fait avec ce qu’il a », a-t-il déclaré.

« J’ai ressuscité un ‘Alien’ mort [franchise] avec « Prometheus » et « Alien : Covenant », et nous aurions dû en redevenir propriétaire à ce moment-là, et nous ne l’avons pas fait, parce que quelqu’un a été négligent », a noté l’acteur oscarisé.

Dans une précédente interview avec Salon de la vanité, Ridley a déploré de ne pas avoir un rôle clé dans les suites de son œuvre acclamée par la critique.

« Je suis l’auteur de deux franchises », a ajouté l’homme de 86 ans. « La plupart des réalisateurs à Hollywood – certainement, disons, à mon niveau – ne laissent pas passer ce genre de choses. Mais j’ai fait « Alien » comme deuxième film, donc je n’avais pas vraiment le choix. »

« Et « Blade Runner » était mon troisième film. Donc, je n’avais pas le choix car j’avais des partenaires très coriaces », a-t-il conclu.