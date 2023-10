Ridley Scott a adoré le nouveau film Alien de Fede Álvarez

Ridley Scott n’est pas étranger à voir de nouveaux talents entrer dans les franchises qu’il a créées : il l’a fait avec Denis Villeneuve. Coureur de lame 2049un film il a récemment déclaré qu’il regrettait de ne pas avoir réalisé lui-même. Le cinéaste vétéran est toujours aussi fort à 85 ans avec Napoléon et Gladiateur 2 en chemin, mais il a quand même pris le temps de regarder Le prochain film de Fede Álvarez qui continue une autre de ses célèbres franchises: Extraterrestre.

Comme le rapporte VarietyÁlvarez a parlé des commentaires qu’il a reçus en s’adressant à Guillermo del Toro lors du DGA Latino Summit 2023 (vous pouvez regarder l’intégralité de la conversation ici). Scott est l’un des principaux producteurs du film d’Álvarez, que les notes commerciales seraient « apparemment » intitulées. Extraterrestre : Romuluset Álvarez, qui n’est pas étranger à entrer dans un univers cinématographique établi, après avoir réalisé le film de 2013 Mal mort reboot – lui a envoyé sa part, une expérience qu’il a décrite comme « incroyablement tendue ».

Heureusement, cette histoire a une fin heureuse. « Tout le monde m’a dit que Ridley était vraiment dur… surtout si cela a quelque chose à voir avec ses films », a déclaré Álvarez. Même s’il était intimidé, il était déterminé à entendre la réaction de Scott en personne. « Même s’il disait : ‘Tu as détruit mon héritage’, je voulais être devant lui et le voir dans les yeux », a-t-il déclaré. « Et puis il est entré dans la pièce et il a dit : « Fede, que puis-je dire ? C’est vraiment génial.’ … Ma famille sait que c’était l’un des meilleurs moments de ma vie d’avoir un maître comme lui, que j’admirais tant, même de regarder un film que j’avais fait mais surtout quelque chose comme celui-ci… et de me parler pendant une heure de ce qu’il aimait là-dedans. L’un des meilleurs compliments qu’il a fait a été : « Le dialogue est formidable. Êtes-vous l’écrivain? Oui!' »

C’est une approbation encourageante pour un film dont nous ne savons pas grand-chose, à part qu’il présente un casting dirigé par Cailee Spaeny. (Priscille), se déroule sur une planète lointaine et implique une rencontre rapprochée avec vous savez quel genre d’espèce hostile. La sortie est prévue le 16 août 2024.

