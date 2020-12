Ce n’est pas tous les jours que vous voyez le skipper indien Virat Kohli jouer un tir peu orthodoxe dans un match de cricket, mais quand il l’a fait, les fans ont immédiatement rappelé M. 360 AB de Villiers.

Dimanche, Team India a enregistré une nouvelle victoire dans la série T20I, cette fois contre l’Australie. Shikhar Dhawan, Kohli et Hardik Pandya ont poursuivi un objectif de 195 et ont joué des coups précieux pour ramener l’équipe à la maison.

Mais ce qui a maintenu l’élan pendant les mid-overs, c’est le chouette 40 (24) de Kohli à la chasse aux Amérindiens. Ses solides manches, cependant, comprenaient un tir qui a surpris les fans pour des raisons évidentes.

C’était lors d’un des overs d’Andrew Tye, où le quilleur a lancé une livraison complète à Kohli. Ce dernier est juste passé pour faire de la place et a ramassé le ballon pour six sur la jambe carrée. L’enregistrement a rappelé aux fans Mr 360 AB de Villiers.

Alors que les fans et les participants étaient stupéfaits de voir le rare tir provenant de la batte de Kohli, le skipper a déclaré lors de la discussion d’après-match: «Je vais envoyer un SMS à AB ce soir, et je vais voir ce qu’il pense de ce tir. «

Mais que pense l’AB du fait que Kohli suit les traces de son coéquipier RCB? Il semble l’adorer. Le Sud-Africain a répondu avec des emojis à un clip vidéo du match Inde-Australie.

L’engouement autour du rare scoop de Kohli était tel que de Villiers a pris fin tendance en Inde.

Auparavant, les fans répondaient aux six de Kohli avec des divertissements et des mèmes.

Kohli frappant ces six-là sur un genou de Tye, ne l’ayant jamais vu frapper ce coup me rappelle ABD. Pensez à l’ombre de Kohli pratiquant derrière AB pendant IPL. Ces sessions en réseau avec AB ont eu un impact sur Kohli#AUSfIND – Ayush Parashar (@theMr_Parashar) 6 décembre 2020

Déployée en premier à frapper, l’Australie a réussi à marquer un défi de 194-5 avec le skipper de remplacement Matthew Wade marquant le meilleur avec un rapide 32 balles 58 ouvrant la batte, tandis que Steve Smith a contribué 46 sur 38 des balles. Cependant, l’Inde a poursuivi le but en 19,4 overs et Hardik Pandya n’est pas resté à l’écart avec 42 balles sur seulement 22 et a terminé le match avec deux gros six.