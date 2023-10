Ridicule! Un professeur de Penn State excuse les absences pour protéger les étudiants des « haineux »... Riley Gaines – Twitchy

Un autre jour, une autre université prétend que Riley Gaines est d’une manière ou d’une autre dangereuse pour les étudiants. Oui, Riley Gaines, l’ancienne nageuse universitaire qui se bat pour le droit des femmes à pratiquer leur propre sport et à ne pas avoir à rivaliser avec des hommes biologiques. C’était une évidence, d’où la création du titre IX. Maintenant, apparemment, c’est une croyance farfelue selon laquelle nous devons protéger les jeunes adultes de l’audition. Quel monde !

Le professeur Debbie Brooks de Penn State a envoyé cet e-mail à ses étudiants pour leur dire qu’ils n’étaient pas obligés de venir en cours simplement parce que j’étais sur le campus😭😂 Ne vous inquiétez pas, elle était sûre de faire savoir à la classe que la célébration du Coming Out Day avait lieu. pic.twitter.com/99xRtmLSgT – Riley Gaines (@Riley_Gaines_) 17 octobre 2023

Oh, professeur Debbie, pourquoi détestez-vous autant les athlètes féminines ? C’est comme ça que ça se passe, non ?

Imaginez réagir ainsi face à un ancien athlète universitaire venant sur un campus universitaire pour soutenir les sports féminins mettant uniquement en vedette des compétitrices. https://t.co/SyycENKLYs -Argile Travis (@ClayTravis) 17 octobre 2023

Oh, restez dans vos « espaces sûrs », petits étudiants fragiles, sauf lorsque vous sortez et protestez parce qu’Israël lutte contre les tueurs de bébés. Ensuite, vous devez être audacieux et sortir et faire connaître votre voix. Roulement des yeux.

C’est une forme étrange d’éducation qui tente de protéger les étudiants des points de vue alternatifs. https://t.co/hOlDEIG7yA – Seth Dillon (@SethDillon) 17 octobre 2023

C’est parce qu’ils savent que leur point de vue est si fragile qu’il ne résiste pas à un examen minutieux.

La terreur et le bouleversement que provoque la simple présence de ce petit sportif blond sont l’une des histoires les plus drôles de ces deux dernières années. Si vous êtes un homme biologique et que vous la trouvez bouleversante, cela doit être humiliant à un niveau très profond. https://t.co/LoET3YjwTY – Professionnel aisé et choyé (@feelsdesperate) 17 octobre 2023

Elle est une force avec laquelle il faut compter et elle fait certainement peur à beaucoup de gens.

Recommandé

Ce n’est pas la meilleure génération : on DIT aux étudiants d’aujourd’hui qu’il est acceptable et raisonnable de se sentir mal à l’aise sur le campus à cause d’un CONFÉRENCIER INVITÉ. https://t.co/9j6uZh5ijA – Michele Tafoya (@Michele_Tafoya) 17 octobre 2023

C’est tout simplement embarrassant pour le professeur et pour l’université. Le campus est « dangereux » en raison des « messages haineux » d’un orateur sur le campus qui dit que les hommes ne peuvent pas être des femmes et ne devraient pas être autorisés à concourir contre des femmes en athlétisme. https://t.co/6jqyx8A9QU – Erika Sanzi (@esanzi) 17 octobre 2023

Bizarre comme je n’ai rien vu de tel à Penn State (ou dans n’importe quelle université, d’ailleurs) concernant les étudiants juifs, dont beaucoup vivent littéralement dans la peur pour leur vie. https://t.co/rZFWYRgiIr – Kelsey Bolar (Harkness) (@kelseybolar) 17 octobre 2023

C’est un excellent point. A-t-on dit aux étudiants juifs qu’ils seraient dispensés s’ils ne pouvaient pas assister aux cours à ce moment-là ?

Ces mêmes personnes qui acceptent que les sympathisants palestiniens et du Hamas crient « Tuez les Juifs » sur le campus. C’est génial de voir leurs positions incohérentes https://t.co/ze6115b1lX – Raul Félix (@raulfelix275) 17 octobre 2023

Faire mieux #PennState. En tant qu’ancienne élève et ancienne employée, j’en ai assez de la rhétorique et des câlins des étudiants adultes. Gaines n’est pas anti-trans mais une défenseure du sport féminin. #DebbieBrooks devrait éduquer les élèves à ne pas cracher d’ordures et à les laisser pleurer dans un coin. https://t.co/FGPdxYQFRG -Tracey Galloway (@tegalloway) 17 octobre 2023

Incroyable à quel point ces universités ne permettent pas à leurs étudiants d’être exposés à un point de vue opposé de leurs professeurs ! Qu’il s’agisse de politique, de religion ou de préférence sexuelle ! Qu’est-ce qui est pire que les étudiants qui osent s’opposer face à l’échec du cours par les professeurs de gauche ! https://t.co/tK2goznyMd – Jayne Abrams (@AbramsJayn9208) 17 octobre 2023

On ne peut pas imaginer comment ces étudiants seront préparés au monde réel et au véritable lieu de travail où ils travailleront côte à côte avec des personnes de croyances différentes. Ces étudiants dépériront dans de telles conditions. Ces collèges leur rendent un très mauvais service.