"Ridicule": Elon Musk licencie un employé pour cause de baisse d’engagement sur les tweets

Le patron de Twitter, Elon Musk, n’est pas satisfait de la baisse d’engagement sur ses tweets et a licencié un employé après qu’il n’ait pas aimé l’explication qu’il a donnée, selon un rapport publié Le bord. M. Musk a essayé plusieurs nouvelles choses, notamment rendre son compte privé pendant une journée, pour tester si cela pourrait augmenter le nombre de ses abonnés. Cette décision est le résultat de plaintes de plusieurs utilisateurs qui ont déclaré que les changements apportés à Twitter avaient réduit leur portée, a ajouté le média.

Il a réuni une équipe d’ingénieurs et de conseillers pour trouver la raison de la chute de l’engagement. Le bord rapport a déclaré qu’il avait qualifié le problème de “ridicule” et ajouté : “J’ai plus de 100 millions d’abonnés et je n’obtiens que des dizaines de milliers d’impressions”.

L’un des ingénieurs a proposé une explication possible selon laquelle l’intérêt du public pour ses tweets est en déclin. L’ingénieur a également montré des données de Google Trends, qui ont montré que par rapport à avril dernier – lorsque sa popularité atteignait un sommet de 100 – il est à un score de neuf.

L’ingénieur a également déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que l’algorithme de Twitter était biaisé contre lui. Mais M. Musk n’a pas bien pris la nouvelle.

“Vous êtes viré, vous êtes viré”, a déclaré Musk à l’ingénieur, selon le point de vente.

M. Musk a demandé aux ingénieurs de suivre le nombre de fois où chacun de ses tweets est recommandé, a déclaré un employé. Le bord.

Fortunequi a également rendu compte du développement, a déclaré que Twitter n’avait jusqu’à présent pas commenté le développement.

Selon les données de Twitter, les tweets de M. Musk obtiennent régulièrement des millions de vues. Mais les opinions ne représentent qu’une fraction des 128 millions de followers de M. Musk, a déclaré le Fortune rapport.

En novembre, le PDG de Twitter a licencié plusieurs employés qui l’avaient critiqué après avoir acheté la plateforme de micro-blogging pour 44 milliards de dollars. Un rapport en New York Times (NYT)a déclaré que M. Musk avait licencié près de deux douzaines d’employés de Twitter qui l’avaient repoussé publiquement et en privé.