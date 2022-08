Ridhi Dogra se fait troller après la séparation de Raqesh Bapat-Shamita Shetty ? La note de l’actrice d’Asur laisse les fans avec des réactions mitigées

Triste mais vrai, Shamita Shetty et Raqesh Bapat ne sont plus ensemble. Les deux étaient devenus un couple pendant Bigg Boss OTT. Les fans étaient impressionnés par leur PDA après que Shamita Shetty ait quitté la maison de Bigg Boss. En fait, Raqesh Bapat était présent pour les célébrations d’anniversaire de Shamita Shetty et Shilpa Shetty. Cependant, les deux ont décidé d’arrêter. Les rumeurs selon lesquelles ils se séparaient avaient fait le tour, mais ils sont restés muets. Shamita Shetty dans une note a confirmé qu’ils s’étaient effectivement séparés mais continuaient d’être amis. Rajiv Adatia a également confirmé la nouvelle et a déclaré que tout était très amical. Après cela, une certaine haine a été dirigée contre Ridhi Dogra, l’ex-femme de Raqesh Bapat.

Elle s’est rendue sur les réseaux sociaux pour dire qu’elle n’était en aucun cas impliquée dans les décisions personnelles de l’ancien couple. Elle a dit que même si elle comprenait à quel point les fans de ShaRa les adoraient, elle ne méritait aucune critique.

À toute personne concernée. ?????????? ???????????? pic.twitter.com/qZdlpV4nEZ Ridhi Dogra (@iRidhiDogra) 9 août 2022

C’est un fait connu que Raqesh Bapat et Ridhi Dogra sont de bons amis jusqu’à ce jour. Ils étaient mariés depuis près d’une décennie. Les deux se sont séparés car ils s’étaient séparés en tant que couple. Raqesh Bapat a également déclaré qu’il se sentait très coupable d’avoir poursuivi son divorce. Les fans de Shamita Shetty ne sont pas impressionnés par la note de Ridhi Dogra. C’est ainsi que les gens ont réagi à ce qui précède.

Bonjour madame, s’il vous plaît, ne dites pas que vous êtes trolled bcoz of raq, usne nhi bola tumhe beech m ghusne ke liye, mt kro comment Sb seh lenge pr tum raq ki vjh se troll ho rhi ho ye mt kho Dur raho agr raq ki vjh se troll ho rhi ho to ? Loki (@loki4234) 9 août 2022

Appréciez tout ce que vous avez écrit, votre inquiétude, votre droit de répondre à la merde qui se passe inutilement. Mais “Coz of Raq”… était-ce vraiment nécessaire ? A-t-il aimé l’un de vos messages publiquement récemment ? Vous a-t-il tagué une seule fois sur sa photo publiquement récemment ? MT (@MT7034) 9 août 2022

Il est grand temps qu’ils l’arrêtent maintenant. Pourtant, tout ce qu’ils vont faire, c’est se concentrer sur vous troller plus que sur leur bien-être mental. Et ik c’est parfois juste pas ignorable. Et j’espère qu’ils devraient maintenant réaliser à quel point ils répandent de la négativité. Ridhi Dogra (@Pragga9) 9 août 2022

Ohhhhh #RaqeshBapat tu tho comme kerga na teri soi-disant femme jo hain Vous vous amusiez tous les deux mais vous ne pouvez pas poster de photo à cause de la pêche à la traîne. #ShamitaShetty #RaqeshBapat Et Ne traîne pas Shamita @RaQesh19 J’aime la Nature (@IloveNatureeee) 9 août 2022

Sur le plan professionnel, Ridhi Dogra sera vu sur Asur 2 qui viendra sur Voot Select. L’actrice a reçu des éloges du monde entier pour son travail sur Married Woman, qui est venu sur Zee 5.