Ridhi Dogra réagit après avoir été trollé sans temps d’écran dans Jawan Prevue, dit « vous avez vu Shah Rukh Khan 30 fois… »

Ridhi Dogra a répondu au troll qui l’a ciblée sans temps d’écran dans Jawan Prevue avec Shah Rukh Khan.

Le film Jawan de Shah Rukh Khan est l’un des films les plus attendus de l’année, la prévue du film a également cassé Internet. Réalisé par Atlee Kumar, SRK-starrer comprend également Nayanthara et Vijay Sethupathi.

L’actrice Ridhi Dogra sera également présentée dans le film, cependant, elle n’a pas eu de temps d’écran dans Jawan Prevue. Mardi, l’un des utilisateurs des médias sociaux a trollé l’actrice pour la même chose. Il a tweeté: « Même presque 30 fois vu mais je ne t’ai pas trouvé dans une bande-annonce. » L’actrice lui a répondu et a écrit : « Vous avez vu SRK 30 fois. Bas ce qu’il faut d’autre.

Vous avez vu SRK 30 fois. Bas quoi d’autre est nécessaire https://t.co/Asx40z48XO – Ridhi Dogra (@iRidhiDogra) 11 juillet 2023

Les internautes ont réagi à sa réponse, l’un d’eux a écrit : « tu es hilarant ». Le deuxième a dit: « La façon dont tu es une vraie fan girl ici malgré le fait d’être l’un des acteurs du film .. » Le troisième a dit: « Par asur mai sirf apko hi dekh rahe tha. » Le quatrième a dit : « Bonne réponse. Continuez votre bon travail, vous serez vu dans un rôle vital, stimulant et important. Un autre a dit : « Pourquoi es-tu si mignon… j’aime ton esprit ! »

L’avant-première de Jawan, mettant en vedette Shah Rukh Khan dans un avatar inédit en tant que personnage grisé avec des aperçus de Nayanthara, Vijay Sethupathi, Deepika Padukone, Priyamani et Sanya Malhotra, a fait des ravages sur Internet. Promettant une aventure pleine d’action, la prévue a un blockbuster écrit partout. Prévu pour sortir en salles le 7 septembre, Jawan est réalisé par Atlee.

Pendant ce temps, le Jawan prevue compte désormais 112 millions de vues sur toutes les plateformes dans toutes les langues. Cela inclut YouTube, Facebook, Twitter et Instagram, entre autres. L’avant-première en hindi compte 47 millions de vues sur YouTube uniquement. Aucun film Hind n’a réussi à toucher ce chiffre en si peu de temps, pas même la sortie précédente de Shah Rukh, Pathaan, qui avait également fait un énorme buzz autour de lui.

La prévue a reçu une réponse positive de la part des fans et des célébrités, beaucoup saluant le tour d’action de Shah Rukh ainsi que le style d’action caractéristique d’Atlee. La musique de fond d’Anirudh Ravichander a également été appréciée.

Jawan est un thriller d’action mettant en vedette Shah Rukh, aux côtés de Nayanthara et Vijay Sethupathi. La première marque également ses débuts dans les films hindis avec la sortie. Le film présente également Deepika Padukone dans une apparition spéciale et son inclusion dans la prévue a confirmé ces rumeurs. En dehors d’eux, Jawan comprend également Riddhi Dogra, Sanya Malhotra, Sanjeeta Bhattacharya et Girija Oak. Des rumeurs circulent selon lesquelles Thalapathy Vijay et Sanjay Dutt ont également des camées dans le film. Cependant, ces rumeurs restent non confirmées.