Ridge promet de se battre avec Taylor pour sa vie

Aujourd’hui L’audacieux et le beauRidge et Taylor rompent une étreinte et lui dit à son ex qu’ils doivent se battre. Elle dit connaître les symptômes de l’insuffisance cardiaque. Ridge lui dit qu’il ne peut pas et ne la perdra pas, ils peuvent obtenir un deuxième avis. Ils s’étreignent à nouveau, luttant contre les larmes.

Lorsqu’ils se séparent, ils racontent comment Li a donné à Taylor certains numéros de médecin, avec le Dr Grace Buckingham en haut. Il est prêt à appeler et Taylor dit d’arrêter. Cela ne sert à rien de confirmer ce qu’elle sait déjà. « Je suis en train de mourir. »

Mais il n’abandonnera pas, mentionnant que son père était de la même manière. « Nous allons nous battre. Nous allons nous battre tous les deux.

Katie harcèle Will avec bonne humeur à propos d’un stage chez Forrester. Elle veut qu’il ait l’opportunité, mais il n’est pas sûr que Forrester ou la mode soient son truc. Elle se contente de grimacer. Il sait qu’elle adore ça, mais… « Nous verrons ce qui se passe » est le meilleur qu’il lui donne.

Willow entre et Katie présente à son fils « l’un de nos top modèles ». Willow flirte un peu et s’en va, et avant que Katie ne puisse terminer son argumentaire, Will, regardant vers la porte, accepte de le faire.

Peu de temps après, Kingsley, un autre mannequin, passe et voit Will dans le couloir, notant qu’il est le fils de Katie. Elle a vu des photos de lui dans le bureau de sa mère. Il bave un peu sur elle, flatté après qu’elle lui demande s’il est mannequin. Elle lui souhaite bonne chance pour le stage et s’en va alors qu’il la regarde avec un sourire.

Puis une autre stagiaire arrive et elle demande si Will travaille là-bas. Elle espère qu’il le fera, car elle aimerait mieux le connaître. Son sourire est encore plus large alors qu’elle s’éloigne.

Steffy et Brooke expliquent à quel point il est agréable pour les enfants de retrouver leur grand-mère. Et c’est bien pour Steffy aussi d’avoir Taylor à la maison. Brooke dit qu’elle ressentait la même chose pour sa mère que Steffy pour la sienne. Elle lui manque tous les jours et souhaite qu’ils aient plus de temps. « Elle était mon roc. » Taylor aussi, dit Steffy. Cela signifie tout pour le monde qu’elle soit de retour à Los Angeles.

Brooke remercie Steffy d’avoir soutenu Brooke’s Bedroom, puis parle d’Espoir pour l’avenir. Steffy sait qu’ils essaient de faire en sorte que cela fonctionne, et elle sait que leur échec ne sera pas dû à un manque d’efforts pour Hope.

Katie arrive à ce moment-là, disant aux dames que Will transfère les écoles ici et elle a lancé l’idée d’un stage. Steffy admet qu’il y en a un ouvert… maintenant que Luna est partie. Mais Steffy a l’air un peu inquiète quand Katie dit que son fils n’est pas sûr que la mode soit son truc.

Steffy s’inquiète de ce qui se passera si elle l’engage et que cela ne fonctionne pas, mais Katie insiste sur le fait que son fils surprendra tout le monde. Elle le connaît. Elle sort dans le couloir et fait entrer Will. Lui et Brooke s’embrassent et Steffy le salue, sautant directement dans les questions. « Ta mère t’a recommandé comme stagiaire ici, mais tu penses que tu n’es pas la bonne personne, n’est-ce pas ? »

Oui et non, dit-il. Plus il y passe de temps, plus il réalise que c’est là qu’il veut être. « Je veux être stagiaire chez Forrester. »

Ridge et Taylor se présentent au bureau de Grace, reconnaissants de les avoir vus si rapidement. Elle est heureuse de consacrer du temps à ses futurs beaux-parents. Ils annoncent ensuite que Taylor a besoin d’un « cardiologue de premier ordre ». On lui a diagnostiqué une insuffisance cardiaque.

Le Dr Buckingham est surpris qu’aucun test de suivi n’ait été effectué, mais Taylor dit qu’elle a dit non à ses médecins. Elle sait ce qui se passe. Le médecin dit qu’elle veut faire des tests immédiatement pour qu’ils sachent à quoi ils ont affaire. Taylor n’en est pas sûre, mais Ridge la pousse à faire les tests. Ils sont à Los Angeles avec certains des meilleurs hôpitaux du monde.

Dans les derniers instants de la série, Katie dit à Will à quel point elle est heureuse dans le couloir à l’extérieur qu’il ait dit oui. Mais qu’est-ce qui l’a fait changer d’avis ? Kingsley revient, ravi d’apprendre qu’il a obtenu le poste, puis s’éloigne en disant qu’elle espère qu’ils pourront travailler ensemble. « Moi aussi! »

Katie comprend pourquoi il a dit oui. Essayez simplement de ne pas passer tout son temps avec les modèles et de gagner du temps pour sa mère.

À l’intérieur, Brooke et Steffy parlent un peu de Will, puis se demandent où est Ridge lorsque Brooke mentionne lui avoir annoncé la nouvelle. « Je ne suis pas sûr. Peut-être qu’il est avec ma mère. Brooke a l’air mal à l’aise.

Dans le bureau du Dr Buckingham, elle leur explique le premier test qu’elle aimerait réaliser, en passant par des notes techniques sur un test des enzymes cardiaques pour voir si elle a subi une crise cardiaque. Et si Taylor en avait un, ils doivent évaluer les dégâts. Taylor est d’accord – c’est juste un test sanguin – et Grace sort se préparer pour le test. Après son départ, Ridge demande si Taylor va bien et elle dit qu’elle pense juste à sa famille et qu’elle veut être avec eux pendant longtemps.

Ridge lui dit de faire ça. Commencez par les tests et partez de là. C’est une combattante et il est désolé qu’elle ait dû faire ça toute seule : « Mais tu n’es plus seule. Je suis là. Faisons cela ensemble. Ils s’embrassent et pleurent tous les deux.

