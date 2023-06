RIDE, WBA, DAL et plus

Le directeur général de Lordstown Motors Corp, Steve Burns, pose avec un prototype de la camionnette Endurance de la start-up de véhicules électriques, qu’elle commencera à construire au second semestre 2021, à l’usine de la société à Lordstown, Ohio, États-Unis, le 25 juin 2020.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Moteurs Lordstown — Le constructeur de camions électriques en difficulté a chuté de plus de 17 % après avoir fait faillite. Lordstown poursuit également le fabricant taïwanais Foxconn pour un accord de financement de 170 millions de dollars.

Alliance des bottes Walgreens – Les actions ont chuté de 9,3% après que la chaîne de pharmacies de détail a abaissé ses prévisions de bénéfices pour l’année complète à 4 $ à 4,05 $ par action par rapport à ses prévisions précédentes de 4,45 $ à 4,65 $ par action. Walgreens a également annoncé un bénéfice par action ajusté pour son troisième trimestre fiscal de 1 $, manquant une prévision Refinitiv de 1,07 $.

Delta Airlines – Les actions ont augmenté de 6,8% après que la compagnie aérienne a fixé ses prévisions de bénéfices pour l’année complète à 6 $ par action, dans la partie supérieure de la fourchette précédemment établie. Delta a déclaré avoir été aidé par une forte demande et des clients optant pour des classes tarifaires plus chères.

Investissement en actions américaines Vie — L’action de la compagnie d’assurance a bondi d’environ 17,2 % à la suite d’une rapport de Bloomberg News que la société d’investissement canadienne Brookfield était sur le point de conclure un accord pour acheter American Equity Investment Life pour environ 4,3 milliards de dollars.

Stocks de croisière — Carnaval a grimpé de 8,8 %, inversant sa trajectoire après avoir chuté lundi. La compagnie de croisière a annoncé une perte plus faible que prévu pour son deuxième trimestre, tout en donnant de solides indications. Royal Caraïbes et norvégien ont progressé de 4,3% et 5,7%, respectivement, après avoir également reculé lundi.

Générac – Le stock de générateurs a grimpé de 8,8% après que Bloomberg News a rapporté que le PDG de Generac, Aaron Jadgfeld, a déclaré que la société voyait un « Augmentation dramatique » en demande dans la région du Texas.

Roblox – La plate-forme de jeu a bondi de 6,7% après que Bank of America a réitéré sa note d’achat, affirmant que l’action est un leader dans la catégorie Metaverse.

Métaplates-formes — Le grand titre technologique a gagné 3,1 % après que Citi ait réitéré sa note d’achat. La société s’est dite particulièrement optimiste à propos de Reels.

Kellogg – Kellogg s’est échangé en hausse de 1,7% grâce à une mise à niveau pour acheter au neutre par Goldman Sachs. La firme de Wall Street a déclaré que les actions étaient mal évaluées compte tenu du potentiel de croissance pour les investisseurs.

Nike – Le détaillant de sport a ajouté 1,7% après qu’Oppenheimer a réitéré sa note de surperformance avant les bénéfices plus tard cette semaine.

Communications frontalières – Les actions ont augmenté de 8,1% grâce à Wolfe Research qui a lancé la couverture de l’action en surperformance. Wolfe a déclaré que la société a une vitesse et une fiabilité de pointe.

Énergie Coterra – Coterra a ajouté 1,3% sur le dos d’une mise à niveau de JPMorgan à la surpondération de neutre. JPMorgan a déclaré que les actions sont évaluées de manière attrayante.

Logiciel d’unité – Le stock de logiciels de jeux a bondi de 15,4% après que Wells Fargo a lancé la couverture de Unity avec une note en surpoids. Le sentiment négatif à propos du métaverse a éclipsé les aspects les plus forts de l’activité d’Unity, a déclaré Wells Fargo dans une note aux clients.

Saïa – Le stock de transport a augmenté de 6,3% grâce à la mise à niveau d’Evercore ISI pour surperformer par rapport à la ligne. La firme a déclaré que le risque semble biaisé à la hausse.

Arrêt d’aile – Les actions ont gagné 3,9% après que Northcoast a mis à niveau Wingstop pour acheter à partir du neutre, citant le potentiel de l’histoire de croissance pour le maintenir en tant que leader de l’industrie.

Cars.com — Les actions ont progressé de 5,9 % après le lancement par JPMorgan du marché automobile en ligne en surpondération. La société a qualifié le titre de lieu sûr où se cacher dans cet environnement macroéconomique difficile.

– Jesse Pound et Michelle Fox de CNBC ont contribué au reportage