Ride for Student Success recueille 2 100 $ pour les bourses du McHenry County College – Shaw Local

Une collecte de fonds organisée par Russ Shafer, employé du McHenry County College, a récemment permis de recueillir 2 100 $ pour des bourses d’études.

Shafer, qui travaille comme électricien au MCC depuis plus de 10 ans, a récemment rallié son club de motards pour organiser le Ride for Student Success en partenariat avec la Friends of McHenry County College Foundation.

Le club de motards, Iron Seven, est un groupe à but non lucratif qui roule ensemble depuis environ six ans. Environ 90 personnes ont décollé du MCC pour la course de collecte de fonds du 30 juillet.

Arrêts comprenant Kip et Deb’s à Sharon, Wisconsin; Wagons couverts à Clinton, Wisconsin ; et Hoops à Hébron. Des plats et des boissons spéciaux ont été proposés à chaque arrêt et un groupe live s’est produit à Hoops.

L’événement a permis d’amasser 2 100 $ au total et de financer quatre bourses d’études – trois pour le programme de formation de technicien motocycliste du collège et une pour les arts.

Pour en savoir plus sur les bourses disponibles au MCC, rendez-vous sur mchenry.edu/bourses.