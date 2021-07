Riddhima Kapoor Sahni souhaite à maman Neetu Kapoor, partage une adorable photo du dîner d’anniversaire avec Ranbir Kapoor

L’épouse du défunt acteur Rishi Kapoor, Neetu Kapoor, célèbre son 63e anniversaire. Les souhaits de Neetu ont été exprimés par ses fans, sa famille et ses amis de la fraternité cinématographique. La fille de Neetu, Riddhima Kapoor Sahni lui a également souhaité en partageant une adorable photo.

Prenant sur son Instagram, Riddhima a partagé une photo la mettant en vedette, Neetu, et son frère, l’acteur Ranbir Kapoor. On pouvait voir le trio s’embrasser alors qu’ils cliquaient sur le selfie. Alors que Neetu et Riddhima ressemblaient à eux-mêmes avec des bijoux et un maquillage minimalistes, Ranbir Kapoor avait l’air charmant dans une chemise noire et son sourire contagieux.

Selon les histoires Instagram de Riddhima, la photo provient du dîner d’anniversaire qu’ils ont eu hier soir. En partageant la photo, Riddhima a écrit : « Moi & le mien ! Joyeux anniversaire maman ! Nous vous aimons tant. » Elle a également ajouté un emoji cœur dans les commentaires.

Les fans et les amis se sont rendus dans la section des commentaires pour souhaiter à l’acteur vétéran. Le créateur de mode Manish Malhotra a laissé tomber des émojis de cœur dans les commentaires. C’est le deuxième anniversaire de Neetu Kapoor sans son mari, le regretté acteur Rishi Kapoor, décédé en avril 2020.

Neetu Kapoor a fait ses débuts à Bollywood à l’âge de huit ans avec le film « Suraj » de 1966. Elle a fait sa percée avec ‘Yaadon Ki Baarat’ de 1973 où elle a joué le rôle de danseuse. Neetu a travaillé dans plusieurs films à succès tels que Amar Akbar Anthony, Jaani Dushman, Kaala Patthar, Parvarish et ‘Yaarana’.

En 1980, Neetu s’est marié avec Rishi Kapoor. Ils étaient bénis avec deux enfants, leur fille Riddhima et leur fils, Ranbir. Après une longue interruption, Neetu a fait son retour à Bollywood avec « Love Aja Kal » de Saif Ali Khan. Neetu a été vu pour la dernière fois dans ‘Besharam’ aux côtés de Ranbir. Elle apparaîtra ensuite dans « Jug Jugg Jeeyo » de Karan Johar, qui mettra également en vedette Anil Kapoor, Kiara Advani et Varun Dhawan dans des rôles clés.

Nous souhaitons à la beauté sans âge un très joyeux anniversaire !