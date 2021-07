Riddhima Kapoor Sahni pense que sa maman Neetu sera une « belle-mère fabuleuse » pour la femme de Ranbir Kapoor ! | Nouvelles des gens

New Delhi : le regretté acteur légendaire Rishi Kapoor et la fille de Neetu Kapoor, Riddhima Kapoor Sahni, ont récemment parlé de sa mère Neetu et de son amour pour son indépendance et son temps libre. Elle sera donc une belle-mère fabuleuse pour la femme de son frère Ranbir Kapoor.

En développant davantage, elle a récemment déclaré dans une interview à Yahoo Lifestyle que sa mère donnerait tout ce qui était possible et n’attendrait rien d’elle. Elle a également déclaré qu’elle ne serait pas une ghusu en tant que belle-mère – une interférence car elle valorise son espace, elle donnera donc également au couple son espace.

Partageant plus de détails à ce sujet, elle a dit, « Elle va gâter sa belle-fille pourrie, la couvrir d’amour, lui donner tout le respect et s’occuper d’elle… sans se mêler de leur vie. Bref, elle la traitera comme une reine.

Actuellement, le fils de Neetu, Ranbir, sort avec Alia Bhatt. L’année dernière, Ranbir, dans une interview avec le journaliste Rajeev Masand, a admis que le duo aurait déjà été marié si la pandémie n’avait pas frappé le monde.

Les deux familles sont très satisfaites de leur décision et sont souvent vues faire la fête ensemble. Même Neetu semble être très proche d’Alia car elle a récemment partagé une photo de famille avec elle et l’a sous-titrée « Mon monde ». Eh bien, cela suffit sûrement à prouver que Neetu considère Alia comme le membre du clan Kapoor.

Sur le plan professionnel, Riddhima est un créateur de mode et de bijoux à succès. Elle est mariée à l’homme d’affaires Bharat Sahni à New Delhi et le couple a une fille nommée Samara Sahni.