Riddhima Kapoor Sahni évite le débat sur le népotisme, dit «Ranbir et Kareena ne sont des superstars que grâce à leur travail»! | Nouvelles des gens

New Delhi: Le regretté acteur légendaire Rishi Kapoor et la fille de Neetu Kapoor, Riddhima Kapoor Sahni, ont récemment fermé les trolls sur le débat sans fin sur le népotisme.

Riddhima, qui appartient à la première famille cinématographique de Bollywood, estime que son frère Ranbir Kapoor et ses cousins ​​Karisma et Kareena sont célèbres en raison de leur talent et non de leurs antécédents familiaux.

Clarifiant sa déclaration, elle a dit à ETimes, «Avantage kya hota hain (quel avantage)? Nous avons grandi avec le nom et nous nous y sommes habitués. En outre, vous pourriez avoir beaucoup de globes oculaires en raison de votre nom de famille lorsque vous démarrez une marque, mais plus tard, la marque parle d’elle-même. «

Elle a également dit, «Si je devenais actrice, on me dirait que c’était une évidence puisque ma famille est dans le cinéma. Ranbir, Karisma, Kareena sont des enfants vedettes mais leur travail a parlé de lui-même; leur succès vient uniquement de leur talent. Ce sont des superstars uniquement parce qu’elles sont douées dans ce qu’elles font. »

Elle a également partagé son expérience d’entrepreneur pendant la pandémie, «J’ai été touché par la pandémie comme tout le monde dans le monde, mais heureusement, nous avons continué à recevoir des commandes pour ma marque. Cependant, en gardant à l’esprit la santé de mes travailleurs, nous avons fermé temporairement notre entreprise. Nous commencerons à fonctionner une fois que les choses s’amélioreront et en attendant, nous terminons les commandes en attente. Nous faisons de notre mieux pour aider nos travailleurs et leurs familles aussi de toutes les manières possibles. »

Sur le plan professionnel, Riddhima est une créatrice de mode et de bijoux à succès. Elle est mariée à l’homme d’affaires Bharat Sahni à New Delhi et le couple a une fille nommée Samara Sahni.