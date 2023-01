Riddhi Dogra et Anshuman Jha dévoilent leur rôle dans le film [Exclusive Video]

Lakadbaggha : Anshuman Jha et Riddhi Dogra sont des personnalités célèbres de l’industrie. Anshuman Jha, l’acteur et producteur du film, parle de cruauté envers les animaux. Le film est déjà sorti aujourd’hui, vendredi 13 janvier 2023. L’acteur Anshuman Jha campe Arjun Bakshi, un garçon de Kolkata qui est livreur le jour et justicier cagoulé la nuit qui protège et se bat pour les chiens errants. Riddhi Dogra et Anshuman Jha ont révélé beaucoup de choses dans leur interaction avec Bollywoodlife à propos de leurs rôles dans le film. Regardez des vidéos exclusives.