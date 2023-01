Riddhi Dogra, actrice de Lakadbaggha, “A l’ère des films de remake, j’ai choisi un scénario original” [Exclusive]

Riddhi Dogra sur son premier film : Riddhi Dogra est une actrice de télévision indienne. Elle est connue pour ses rôles dans les émissions télévisées Maryada : Lekin Kab Tak?, Laagi Tujhse Lagan et Qayamat Ki Raat. Elle est également apparue dans le film Talaash : The Answer Lies Within. Maintenant, Riddhi Dogra est prête à faire ses débuts à Bollywood avec le film Lakadbaghga, avec Anshuman Jha. Dans une interview exclusive avec Bollywoodlife, Riddhi a parlé de ses sentiments et pourquoi elle a choisi ce scénario plutôt que d’autres. Regardez des vidéos de divertissement.